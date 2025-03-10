ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Трамп: Украина может не выжить даже с поддержкой США
Дональд Трамп заявил, что Украина может не выжить даже с американской поддержкой, и дал понять, что возобновление помощи теперь требует уступок со стороны Зеленского
Трамп: Украина может не выжить даже с поддержкой США
Интервью Дональда Трампа на Fox News / Reuters
10 марта 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает ожидать возвращения президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом для подписания соглашения по редкоземельным металлам, но теперь требует от Украины куда больших уступок. В интервью Fox News он вновь выразил недовольство поведением украинского лидера и поставил под сомнение его благодарность за поддержку Вашингтона.

«Он умный парень. И он жесткий парень. И он брал деньги у США при администрации Байдена, как конфеты у ребенка. С таким же отношением. Это было так легко! Я не думаю, что он благодарен», – заявил Трамп.

На вопрос ведущей Fox News Марии Бартиромо о будущем Украины без американской помощи Трамп ответил: «Украина может не выжить в любом случае».

Когда журналистка отметила, что Трампа обвиняют в поддержке Москвы, он парировал: «Никто не вел себя более жестко по отношению к России, чем Дональд Трамп», но при этом добавил, что «хорошо ладит» с президентом РФ Владимиром Путиным.

28 февраля Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания сделки по редкоземельным металлам, однако переговоры провалились после конфликта в Овальном кабинете между ним, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Вскоре после этого США заморозили военную помощь Украине и прекратили передачу разведданных.

По данным NBC News, в частных разговорах Трамп дал понять, что одного соглашения о полезных ископаемых уже недостаточно для возобновления поддержки. Теперь он требует от Зеленского готовности к уступкам в мирных переговорах, вплоть до передачи России оккупированных территорий и ухода с поста президента Украины.

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