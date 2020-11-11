Президента Франции Эммануэля Макрона обвинили в распространении фейковых новостей после того, как он заявил о том, что мусульманских девочек в возрасте трех лет «заставляют носить паранджу» и «воспитывают их в ненависти к ценностям Франции», пишет The Independent.

Глава французского государства обрисовал ситуацию так, что в некоторых пригородах детей противоположного пола держат вдали друг от друга. Кроме того, по его словам, в стране существуют «сотни радикально настроенных людей», которые могут напасть с ножом в любой момент.

«Посетите районы, где маленькие девочки в возрасте трех или четырех лет носят чадру, полностью закрывающую лицо», – написал Макрон в письме газете The Financial Times. По его утверждениям, все они «отделены от мальчиков, а также от остальной части общества», «воспитываясь в атмосфере ненависти к ценностям Франции».

Известная французская писательница Надя Хенни-Мулай в ответ на заявления президента сказала, что «господин Макрон использует британские СМИ для распространения фейковых новостей о мусульманах во Франции». «В и без того до предела нестабильной ситуации это крайне неуместно для главы государства», – считает она. Со своей стороны, активист Марван Мухаммад, защищающий права последователей ислама в стране, указал на то, что «заявление президента не подтверждается никакими доказательствами».

К слову, запрет на появление в публичных местах в головных уборах, которые полностью скрывают лицо человека и не позволяют идентифицировать его личность, был введен во Франции еще в 2011 году. Также не существует каких-либо зарегистрированных доказательств или фотографий маленьких девочек в парандже, никабе и т. д., о чем говорит глава государства.

Британская газета опубликовала письмо президента Франции после того, как он пожаловался на авторское мнение, написанное мусульманской журналисткой, в котором Макрон обвинялся в распространении ненависти к мусульманам. Позже FT сообщила, что статья «удалена для просмотра после того, как читатели указали на фактические неточности».

Во Франции проживает около 6 миллионов мусульман – это самая крупная мусульманская община в Западной Европе. Большую часть ее составляют выходцы из бывших французских колоний, таких как Алжир, Марокко и Тунис.

В начале октября Эммануэль Макрон объявил о подготовке законопроекта по борьбе с «исламским сепаратизмом». Он отметил, что данный документ будет представлен правительству 9 декабря и пообещал «упорядочить ислам», который, по его мнению, «находится в кризисе». Макрон также добавил, что мусульманское население страны находится под угрозой формирования «контробщества». План включает более строгий надзор за религиозным образованием и запрет иностранного финансирования мечетей.

Заявления французского лидера вызвало резкую критику во всем мире, в том числе со стороны Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Макрона за его неоднозначные формулировки, назвав их «открытой провокацией».

Ситуацию усугубила позиция Парижа, настаивающего на приемлемости демонстрации карикатур на пророка Мухаммада.

Сразу после этого во многих мусульманских странах началась общественная кампания бойкота французских товаров. МИД ряда государств призвал Париж не нагнетать ситуацию и не оправдывать кощунственные оскорбления чувств миллионов свободой слова и противодействием экстремизму.