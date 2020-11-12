Турецкий фильм «Чудо 7-ой камеры» режиссера Мехмета Ада Озтекина выдвинут в качестве претендента на самую престижную премию в мире кино.

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Турции, картина была отобрана комиссией, состоящей из 16 членов Генеральной дирекции по кинематографии и деятелей кино, для участия в конкурсе на получение премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Лента повествует о драматической судьбе мужчины с отклонениями в умственном развитии и его дочери, с которой он был разлучен из-за судебной ошибки. В ленте снялись известные турецкие актеры Арас Булут Ийнемли, Ниса София Аксонгур, Джелиле Тойон, Илькер Аксум, Месут Акуста, Дениз Байсал и Юрдаер Окур.

Категория «Лучший фильм на иностранном языке» впервые появилась на 29-й церемонии премии «Оскар» в 1957 году. Награда вручается режиссеру, а официальным победителем является страна, картина которой одержала победу.

Первым турецким фильмом, выдвинутым на «Оскар», стала картина Метина Эрксана и Дэвида Дарстона «Засушливое лето» (1964), обладатель Золотого медведя 14-го Берлинского кинофестиваля. По состоянию на 2020 год, ни один турецкий фильм не побеждал в этой номинации.

Лучшим результатом стало попадание фильма Нури Бильге Джейлана «Три обезьяны» в январский шорт-лист в 2009 году. Кроме того, туркоязычный фильм «Путешествие надежды» был выдвинут от Швейцарии и стал обладателем премии «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке на 63-й церемонии в 1991 году.

Ранее в октябре с. г. в Москве фильм турецкого режиссера Эрдема Тепегёза «В тени», сопродюсером которого является телерадиокомпания TRT, был удостоен специальной премии жюри 42-го международный кинофестиваля. В столице России также состоялся премьерный показ мелодрамы «Кислые яблоки» режиссера Йылмаза Эрдогана. История бывшего мэра Азиза Озая и трех его дочерей – одна из самых успешных турецких картин. Права на нее приобрел стриминговый сервис Netflix.