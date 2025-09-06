Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что президент Дональд Трамп сотрудничал с ФБР по делу Джеффри Эпштейна. Заявление Джонсона прозвучало в интервью CNN.
По его словам, Трамп не отрицал преступлений финансиста, а наоборот — передавал данные следствию.
«Трамп имеет в виду мистификацию, которую демократы используют, чтобы попытаться атаковать его. Я разговаривал с ним об этом много-много раз. Он в ужасе. Все исказили», — сказал Джонсон.
Представитель Джонсона подтвердил Daily Beast, что Трамп «был единственным, кто более десяти лет назад был готов помочь прокурорам разоблачить Эпштейна» и содействовал расследованию его преступлений против несовершеннолетних.
Сам Трамп ранее говорил, что прекратил общение с Эпштейном после того, как тот переманил у него сотрудниц из спа-салона в поместье во Флориде. В Белом доме отмечали, что финансист был выгнан из клуба Мар-а-Лаго еще в 2006 году после предъявления ему обвинений.
Эпштейн в 2008 году признал вину в организации проституции и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. В 2019 году его повторно арестовали по обвинению в торговле девушками-подростками и склонении их к проституции. За несколько недель до суда он был найден мертвым в тюремной камере.
Так называемые «файлы Эпштейна» включают тысячи документов: показания свидетелей, полицейские отчеты, стенограммы допросов и электронные письма. В них упоминаются известные политики и бизнесмены, включая Трампа, однако упоминание в материалах не означает причастности к преступлениям.