Сам Трамп ранее говорил, что прекратил общение с Эпштейном после того, как тот переманил у него сотрудниц из спа-салона в поместье во Флориде. В Белом доме отмечали, что финансист был выгнан из клуба Мар-а-Лаго еще в 2006 году после предъявления ему обвинений.

Эпштейн в 2008 году признал вину в организации проституции и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. В 2019 году его повторно арестовали по обвинению в торговле девушками-подростками и склонении их к проституции. За несколько недель до суда он был найден мертвым в тюремной камере.

Так называемые «файлы Эпштейна» включают тысячи документов: показания свидетелей, полицейские отчеты, стенограммы допросов и электронные письма. В них упоминаются известные политики и бизнесмены, включая Трампа, однако упоминание в материалах не означает причастности к преступлениям.