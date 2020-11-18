Американские военные покупают данные о местоположении мусульман, собранные из популярных религиозных приложений, сообщает IslamToday со ссылкой на информационный портал Vice's Motherboard.

По данным издания, самое популярное приложение для последователей ислама, предоставляющее данные о времени намаза и используемое почти 100 миллионами верующих во всем мире, Muslim Pro продает личные данные своих пользователей брокерам, включая американских военных.

Vice's Motherboard отмечает, что военные США использовали два отдельных метода для получения данных о местоположении пользователей.

Первый включал продукт под названием Locate X. Командование специальных операций США (подразделение вооруженных сил, отвечающее за борьбу с терроризмом, противодействие повстанцам и специальную разведку) приобрело доступ к Locate X для оказания помощи в зарубежных операциях спецназа.

Второй способ получения данных связан с компанией X-Mode, которая получает информацию о местоположении непосредственно из приложений, а затем продает эти данные подрядчикам и, как следствие, военным США. Издание выяснило, что Muslim Pro отправляет пользовательские данные в X-Mode.

Еще одно приложение, которое, по данным Vice’s Motherboard, отправляло пользовательские данные в X-Mode, – это Muslim Mingle, приложение для знакомств, которое было загружено более 100 000 раз.

Сенатор США от штата Орегон, член Демократической партии Рон Уайден в беседе с изданием подтвердил, что X-Mode продает данные о местоположении, собранные с американских телефонов, военным США.

«В сентябрьском разговоре с моим офисом юристы брокера данных X-Mode Social подтвердили, что компания продает данные, собранные с телефонов в Соединенных Штатах, американским военным клиентам через оборонных подрядчиков. Ссылаясь на соглашения о неразглашении, компания отказалась идентифицировать конкретных оборонных подрядчиков или конкретные правительственные учреждения, покупающие эти данные», – отметил он.

В апреле в интервью каналу CNN генеральный директор X-Mode Джошуа Энтон сказал, что компания отслеживает 25 миллионов устройств в Соединенных Штатах каждый месяц и 40 миллионов в других странах, включая Европейский союз, Латинскую Америку и Азиатско-Тихоокеанский регион.

США на протяжении многих лет сохраняют военное присутствие и проводят операции в Афганистане, Ираке, Сирии, Пакистане и в других мусульманских странах.