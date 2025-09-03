Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в среду встретились в Пекине для двусторонних переговоров. Встреча состоялась в государственном гостевом доме Дяоюйтай после военного парада в центре китайской столицы, посвященного 80-й годовщине окончания Второй мировой войны.
По данным Кремля, оба лидера прибыли на переговоры в одной машине после официального приема.
Сначала прошли переговоры в расширенном составе с участием делегаций, затем Путин и Ким провели отдельную встречу.
Российский президент также пригласил северокорейского лидера снова посетить Россию — после его прошлогоднего визита.
Обращаясь к журналистам, Путин высоко оценил «мужество и героизм» северокорейских солдат, которые, по его словам, «вместе с российскими войсками отражали украинское вторжение в Курскую область».
По оценкам Южной Кореи, с прошлого года КНДР направила в Россию около 15 тысяч военных, а также значительные объемы вооружений, включая баллистические ракеты и артиллерию.
В свою очередь, Ким Чен Ын отметил, что сотрудничество между Москвой и Пхеньяном «значительно укрепилось» после подписания стратегического партнерства в июне прошлого года. Тему войны в Украине северокорейский лидер напрямую не затронул.
«Если есть что-то, что я могу сделать для вас и народа России, если требуется больше усилий, я буду считать это братским долгом и обязанностью и сделаю все возможное, чтобы помочь», — заявил он.