Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в среду встретились в Пекине для двусторонних переговоров. Встреча состоялась в государственном гостевом доме Дяоюйтай после военного парада в центре китайской столицы, посвященного 80-й годовщине окончания Второй мировой войны.

По данным Кремля, оба лидера прибыли на переговоры в одной машине после официального приема.

Сначала прошли переговоры в расширенном составе с участием делегаций, затем Путин и Ким провели отдельную встречу.

Российский президент также пригласил северокорейского лидера снова посетить Россию — после его прошлогоднего визита.