ООН обвинила Израиль в жестоком обращении с сотрудниками Ближневосточного агентства организации (БАПОР). Более 50 медиков, учителей и социальных работников, задержанных в Газе и на территории Израиля, подверглись пыткам, лишению сна и угрозам, заявил глава агентства Филипп Лаззарини.

Некоторых, по его словам, избивали, травили служебными собаками и использовали в качестве «живых щитов» в Газе. От задержанных добивались признаний угрозами в адрес их семей.

«Это были унизительные, бесчеловечные условия», — написал Лаззарини в соцсети X. Израиль пока не ответил на обвинения, но ранее заявлял, что любые случаи злоупотреблений расследуются и караются.

Тем временем 29 апреля под давлением международного сообщества Израиль освободил медика «Красного Полумесяца», задержанного после обстрела карет скорой помощи 23 марта. Тогда погибли 15 человек, включая сотрудника БАПОР. Удар вызвал резкое осуждение со стороны ООН — организация уже заявила, что действия Израиля подпадают под квалификацию военных преступлений.

Отношения между Израилем и агентством БАПОР рушатся с начала войны. Власти страны заявляют, что агентство якобы связано с ХАМАС, и заблокировали его деятельность. Международный суд ООН встал на сторону БАПОР и сейчас рассматривает вопрос, нарушает ли этот запрет гуманитарное право.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал суд «политическим фарсом» и обвинил ООН в антиизраильской предвзятости. Однако суд отверг претензии Тель-Авива, призывая к конструктивному рассмотрению фактов.

На фоне растущего числа жертв (более 52 тыс. погибших по данным Минздрава Газы), ситуация в эксклаве близка к гуманитарной катастрофе. Запасы еды иссякли, международные организации не могут доставить помощь. Большинство жителей сектора выживают на одной порции еды в день.

Переговоры о новом перемирии в Каире застопорились. Израиль обещает не прекращать войну и не ослаблять блокаду до полного уничтожения ХАМАС. Палестинское движение же предлагает завершить боевые действия и перейти к перемирию.



