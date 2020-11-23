28-летний уроженец Северной Осетии Георгий Гуев решением второго западного окружного военного суда города Москвы в пятницу был признан виновным в финансировании терроризма и приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

По словам защитников, решение суда вынесено без учета юридических оснований, не соответствует закону и фактическим обстоятельствам дела, посягает на права и свободы гражданина России.

Гуев был задержан в Москве 16 мая 2019 года и арестован по обвинению в финансировании терроризма. Защита заявила, что единственная свидетельница обвинения в этом деле имела проблемы с психикой и употребляла наркотики, но несмотря на это, суд не усомнился в достоверности ее показаний.

Как утверждает адвокат Умалат Сайгитов, судебный процесс с самого начала шел с обвинительным уклоном. «Все было понятно. Для того чтобы работать юристом, недостаточно образования, нужно еще и мужество. Сложилась такая система, и это было видно, оправдательный приговор в этом процессе невозможен, даже когда для этого есть все условия», – заявил он в комментарии TRT на русском.

Сайгитов отметил, что следствие и суд «работали в унисон». «Иногда то, что забывало делать обвинение, помогал делать обвинению судья, подсказывая, какие недочеты были допущены и что нужно было исправить. Все это на глазах у защиты, не стесняясь, происходило. Суд сам был заинтересован в обвинительном приговоре. Такого позорного дела невозможно даже предположить. В ЕСПЧ, где нас будут представлять юристы ПЦ «Мемориал», у нас есть однозначно шансы довести это дело до конца. Это не был суд, это был инквизиционный процесс», – заключил адвокат.

Георгий Гуев окончил Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова в Москве, где проживал с семьей в последние годы. Работал в одной из крупнейших аудиторских компаний страны (KPMG), а последние два года – экспертом строительной компании АО «Промстрой».

Ранее Гуев обращался к президенту страны Владимиру Путину с просьбой обеспечить объективное расследование возбужденного в отношении него дела. Свою вину он полностью отрицает. В его защиту выступали депутаты Госдумы от Северной Осетии, а также Комитет матерей, чьи дети погибли во время захвата школы в Беслане.