ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Убит «наиболее высокопоставленный» генерал Ирана
Израиль заявляет об убийстве главы иранского Генштаба в результате удара по Тегерану — спустя несколько дней после назначения на пост
Убит «наиболее высокопоставленный» генерал Ирана
/ Public domain
9 часов назад

Израильская армия заявила, что в ходе ночного авиаудара по Тегерану был убит генерал Али Шадмани — глава Генерального штаба. Это очередной иранский военачальник, погибший за последние несколько дней.

Израильские военные назвали Шадмани «наиболее высокопоставленным военачальником» Ирана и «человеком, ближайшим к верховному лидеру» Али Хаменеи. Официального подтверждения со стороны иранских властей пока не поступало.

Генерал Шадмани был назначен на должность 13 июня после того, как в результате предыдущей израильской атаки был убит его предшественник — генерал Голамали Рашид. Назначение Шадмани лично утвердил Хаменеи, подчеркнув его «выдающийся опыт» и «заслуги перед Исламской Республикой».

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном продолжается пятые сутки. Израиль наносит удары по объектам в Иране, включая командные центры, исследовательские учреждения и стратегическую инфраструктуру. Иран в свою очередь отвечает беспрецедентными ракетными обстрелами израильской территории.

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