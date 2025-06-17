Израильская армия заявила, что в ходе ночного авиаудара по Тегерану был убит генерал Али Шадмани — глава Генерального штаба. Это очередной иранский военачальник, погибший за последние несколько дней.

Израильские военные назвали Шадмани «наиболее высокопоставленным военачальником» Ирана и «человеком, ближайшим к верховному лидеру» Али Хаменеи. Официального подтверждения со стороны иранских властей пока не поступало.

Генерал Шадмани был назначен на должность 13 июня после того, как в результате предыдущей израильской атаки был убит его предшественник — генерал Голамали Рашид. Назначение Шадмани лично утвердил Хаменеи, подчеркнув его «выдающийся опыт» и «заслуги перед Исламской Республикой».

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном продолжается пятые сутки. Израиль наносит удары по объектам в Иране, включая командные центры, исследовательские учреждения и стратегическую инфраструктуру. Иран в свою очередь отвечает беспрецедентными ракетными обстрелами израильской территории.