КУЛЬТУРА
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Гражданин Турции воспитал русского мальчика как родного сына
77-летний мужчина, проживающий в средиземноморской турецкой провинции Анталья, стал отцом мальчику из России, которого он нашел во время службы на турецком Кипре 28 лет назад
Гражданин Турции воспитал русского мальчика как родного сына
Гражданин Турции воспитал русского мальчика как родного сына / Others
24 ноября 2020 г.

Ахмет Бююкоздемир узнал, что 12-летний Владислав Нелбуйин, ребенок из русской семьи, проживающей на Северном Кипре, после смерти отца остался в кофейне.

Бююкоздемир, который никогда не был женат и не имел детей, принял его как родного сына и научил турецкому языку. «Он оказался очень умным ребенком. Он выучил турецкий за короткое время и начал общаться со всеми. Я хотел усыновить его, но законы не позволяли этого», – вспоминает мужчина.

Нелбуйин впоследствии принял ислам и даже взял имя деда Бююкоздемира, Хусейн. В настоящее время он живет со своей семьей за границей, но каждый год навещает того, кто стал ему приемным отцом и подарил дом в Анталье.

«Хусейн для меня сын, а я стал ему отцом. Теперь у меня даже есть внуки. Они не говорят по-турецки, но каждый год, приезжая в Турцию, они бегают и обнимают меня, называя «Дедушкой Ахметом», – говорит мужчина.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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