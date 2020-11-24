Ахмет Бююкоздемир узнал, что 12-летний Владислав Нелбуйин, ребенок из русской семьи, проживающей на Северном Кипре, после смерти отца остался в кофейне.

Бююкоздемир, который никогда не был женат и не имел детей, принял его как родного сына и научил турецкому языку. «Он оказался очень умным ребенком. Он выучил турецкий за короткое время и начал общаться со всеми. Я хотел усыновить его, но законы не позволяли этого», – вспоминает мужчина.

Нелбуйин впоследствии принял ислам и даже взял имя деда Бююкоздемира, Хусейн. В настоящее время он живет со своей семьей за границей, но каждый год навещает того, кто стал ему приемным отцом и подарил дом в Анталье.

«Хусейн для меня сын, а я стал ему отцом. Теперь у меня даже есть внуки. Они не говорят по-турецки, но каждый год, приезжая в Турцию, они бегают и обнимают меня, называя «Дедушкой Ахметом», – говорит мужчина.