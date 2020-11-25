Если большая часть населения потребляет самые популярные товары и услуги XXI века, страну можно назвать успешной и процветающей. А потому, чем больше в стране людей и чем больше они потребляют, тем выше темпы роста экономики.

Вне зависимости от экономической модели, курса национальной валюты или размера доходов, подавляющая часть граждан должна быть способна покрыть свои потребности в еде, жить в теплых домах с надлежащей транспортной доступностью, получать качественное образованию и медицинское обслуживание и иметь время и возможность для досуга. Так считают, и вполне обоснованно, граждане любой страны. Однако экономические термины иногда означают немного другое.

Группа Всемирный Банк (ВБ), будучи одной из немногих универсальных международных организаций, обладает достаточными данными и пониманием того, какую категорию населения считать средним классом в какой-либо стране мира. По ее оценке, средний класс – это люди, доходы которых составляют 150% прожиточного минимума. Это в России, как мы знаем, 17 000 рублей. Другими словами, средний класс – это те, кто живет богаче бедных и беднее богатых.

Ввиду урбанизации люди не способны выращивать продукты питания самостоятельно, проживая в городах. Им приходится приобретать их. Транспорт также давно перестал быть примитивным, и его производство требует сложных технических решений. Так, разницей между городом и селом всегда будет технологическая составляющая, иначе город банально не построить.

В городах с высокой концентрацией населения объем потребления высокий. Если в небольшом населенном пункте можно усилиями одной семьи обеспечить функционирование предприятия, например, по торговле автомобилями, то в большом городе продажа этого товара имеет такие объемы, что приходится нанимать целые коллективы менеджеров, бухгалтеров, охрану, занимать помещение и пользоваться услугами других компаний по поставкам автомобилей и пр. Такое усложнение принято называть разделением труда.

Одна из причин, почему в Москве зарплаты на порядок выше, чем в других регионах России, – это именно те самые разделение труда и большое количество жителей. Столица с ее окрестностями насчитывает около 20 миллионов человек, что составляет 15% населения России. Доля экономики Москвы в стране также составляет 15%.

Наконец, ВВП столицы по паритету покупательной способности сопоставим с ВВП Нидерландов. Отсюда также следует, что на свою среднюю зарплату москвичи и жители ближнего Подмосковья могут позволить себе те же группы товаров и услуг, что и жители Нидерландов.

Однако в России есть и другие регионы. Так, Северный Кавказ и часть Южного федерального округа, которые ставят антирекорд по уровню жизни, заселены таким же количеством людей, как Москва и Санкт-Петербург вместе взятые. Что же касается сельских жителей, то их количество также сравнимо с населением двух столиц. По этой причине часто возникает ощущение, что власти не объективны в их оценках реального положения дел в стране.

В таких городах, как Новосибирск, Тюмень, Краснодар, Сочи, Москва и Санкт-Петербург, а также в некоторых других крупных городах центральной России живет около трети всего населения. Эти же города и регионы отличаются тем, что средний доход позволяет покрыть стоимость жилья, продуктов питания, товаров длительного пользования, ЖКУ и коммуникационные сервисы. При этом Приволжский федеральный округ, за исключением отдельных городов, серьезным образом портит общероссийскую статистику, так как население этого региона – около 20% всех жителей страны.

В Сибири ситуация также неоднозначна. Если в Ямало-Ненецком Автономном округе ВВП на душу населения самый высокий в стране, то остальная часть, за исключением Новосибирска, также показывает не лучшие результаты.

Чтобы понять, почему страна с 147 миллионным населением не может обеспечить высокий уровень жизни и глубокое разделение труда, стоит обратить внимание на географию. Основная масса живет в европейской части страны до Урала. При этом богатая природными ресурсами азиатская часть является домом для четверти населения страны.

Из-за этого у бюджета большие издержки на развитие инфраструктуры всей страны. Если во Франции и Германии, совокупное население которых сопоставимо с российским, тысячекилометровая дорога способна соединить четверть населения, то в Сибири и на Дальнем Востоке это же расстояние свяжет не более 10% россиян. Более того, сложные географические и климатические условия являются дополнительной нагрузкой на правительство.

Последнее, на что стоит обратить внимание, прежде чем оценивать средний класс, – это покупательная способность заработной платы и расходы на социальные и коммунальные услуги (здравоохранение, образование и льготы на энергетику).

Средний класс – главные потребители товаров и услуг. Они же являются основными налогоплательщиками. Любое потребление – это результат производства, распределения и поставки, что отражается наиболее очевидным образом в затратах на энергию. Так, Россия входит в пятерку стран с высоким потреблением нефти – более 4 миллионов баррелей в день, что составляет половину всей дневной добычи. Газа потребляется 15,6 млн кубических метров (второе место в мире после США – 27,2 млн к/м), при том что добывается 22,7 млн к/м, что составляет 70% дневной добычи.

Наконец, стоит посмотреть на то, сколько на средний доход в стране можно приобрести литров топлива, чтобы оценить покупательную способность заработной платы. В России этот показатель варьируется от 900 до 1000 литров (при зарплате в 35 000 – 40 000 рублей и цене на бензин в среднем 40 рублей), что в среднем в три 3,5 раза ниже, чем в США и вдвое ниже, чем в Центральной Европе. Такая разница является результатом как структурных проблем российской экономики, так и ее географических и климатических условий.

Что же касается потребительской корзины, то цены в России в перерасчете на доллары США оказываются также вдвое ниже, чем в среднем в странах Запада по версии агентства Nation Master (47% к ценам в Нью-Йорке и 54% в США в целом, около 49% к среднему по Франции и 42% к ценам в Германии).

Стоит также отметить, что в США образование для школьника обходится в среднем в 1170 долларов в месяц, а расходы на здравоохранение – 850 долларов. Так, средняя зарплата в 3200 долларов в США после вычета стоимости образования и медицины составит 1200 долларов, что, кстати, сравнимо с суммой, предоставляемой властями США в качестве помощи пострадавшим от карантинных мер в период пандемии. Вспомним, что цены в России на потребительские товары вдвое ниже, чем в США, а потому в реальном выражении 1200 долларов в США – это 46200 рублей в России.

Наконец, вернемся к Европе, где в основном государства предусматривают бесплатное здравоохранение и образование. Однако ЕС очень сильно разнится по уровню доходов и отличается от США и России высокой стоимостью энергии и налоговой нагрузкой. В целом уровень жизни в Центральной Европе, если сравнивать по доступности медицины, образования и доли продуктов питания в потребительской корзине, будет превышать российский показатель в 2,5 раза.

И так, что же такое средний класс в России? Учитывая государственные тарифное регулирование цен на социально-значимые товары, энергию, образование и медицину, то наиболее адекватным мерилом представляется все же теория, что для комфортного существования доход человека не должен быть меньше, чем стоимость 1 000 литров бензина. Стоит ли это 17 000 рублей?

Очевидно, что к среднему классу, в обывательском понимании, будет относиться лишь треть россиян, доходы которых составляют от 40 000 рублей, в то время как для финансовой стабильности страны достаточна зарплата в 30 000–35 000 рублей, что является результатом довольно консервативного подхода властей к управлению национальной экономикой.