Власти Азербайджана планируют в короткие сроки построить новую дорогу в освобожденный от армянской оккупации город Шуша, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на президента страны Ильхама Алиева.

«Мы уже начали восстановительные работы. Были даны все соответствующие распоряжения по строительству новой дороги из Физули в Шушу и выделены средства из Резервного фонда президента – на начальном этапе 50 миллионов манатов (около 29,4 миллионов долларов), однако этих средств не хватит. В следующем году будут выделены дополнительные средства», – сказал Алиев в минувшую пятницу, 20 ноября, в телеобращении к азербайджанскому народу.

Он также отметил, что строительство новой дороги протяженностью более 100 км и шириной 37,7 м будет реализовано одновременно по нескольким участкам. «Я распорядился о том, чтобы разделить дорогу Ахмедбейли-Алханлы-Физули-Шуша на несколько частей для ведения строительства и привлечь несколько компаний, чтобы, не теряя времени, в короткие сроки проложить ее», – подчеркнул Алиев.

Ранее компания «Азербайджанские железные дороги» объявила о возможности строительства новой ветки железной дороги в Ханкенди, Ходжалы и Агдам – ветки Евлах-Ханкенди. Руководитель пресс-службы национального оператора железных дорог Азербайджана Натаван Байрамова сообщила, что протяженность новой линии составит 104 километра.

По ее словам, новая ветка будет состоять из станций Евлах (конечная) – Барда (расстояние между станциями – 32 километра) – Кечарли (12 километров) – Тязякенд (7 километров) – Агдам (26 километров) – Аскеран (14 километров) – Ходжалы (8 километров) – Ханкенди (5 километров, конечная).

18 ноября издание APA.Az сообщало, что азербайджанское правительство подписало контракты на проведение буровых работ на золоторудных месторождениях в Зангелане, Вежнали и Кяльбаджаре. По словам депутата Таира Миркишили, договор предусматривает проведение буровых работ со стороны консорциума, учрежденного Азербайджаном совместно с зарубежной компанией. «После того, как территории, освобожденные от оккупации, будут очищены от мин, консорциум заявит о готовности ведения буровых работ», – отметил он.

Шуша была оккупирована армянскими вооруженными силами 8 мая 1992 года. В результате агрессии древний азербайджанский город и 30 сел района были разрушены. Погибли 195 мирных жителей, 165 получили ранения, 58 пропали без вести, более 24 тысяч человек подверглись этнической чистке.

Шуша, основанная в 1752 году карабахским правителем Панахали-ханом, является не только родиной выдающихся деятелей культуры и искусства, но и важным стратегическим центром, расположенным на пути к самому крупному городу Нагорного Карабаха – Ханкенди.