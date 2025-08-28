ПОЛИТИКА
Си Цзиньпин направил тайное письмо президенту Индии после введения США пошлин на китайские товары, сообщают СМИ
«Танго дракона и слона»
Си Цзиньпин и Нарендра Моди / Reuters
28 августа 2025 г.

Председатель КНР Си Цзиньпин в марте направил тайное письмо президенту Индии Драупади Мурму. В нем выражалась обеспокоенность возможными сделками Нью-Дели с Вашингтоном, которые могут повредить интересам Китая. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на индийского чиновника, знакомого с ситуацией. 

Источник отметил, что цель послания заключалась в прощупывании почвы для улучшения отношений между Китаем и Индией. В письме выражалась обеспокоенность сделками Нью-Дели с Вашингтоном, которые могут затронуть интересы Китая. По данным Bloomberg, документ в итоге оказался на столе премьер-министра Нарендры Моди. 

После отправки письма Пекин публично заявил о значимости китайско-индийских отношений. Си Цзиньпин назвал их «танго дракона и слона». 

Собеседник агентства также рассказал, что в июне индийские власти начали предпринимать шаги для улучшения отношений с КНР. В августе стороны согласились удвоить усилия по урегулированию пограничных споров, писала The Times of India

Потепление ускорилось после визита министра иностранных дел Китая Ван И в Нью-Дели 18–20 августа. Тогда стороны договорились возобновить прямое авиасообщение и завершить подготовку обновленного соглашения о воздушном сообщении. 

Китай поддержал Индию в проведении саммита БРИКС в 2026 году, а Нью-Дели, в свою очередь, выразил готовность поддержать Пекин в организации саммита в 2027 году. 

США ввели повышенные тарифы на китайские товары в феврале 2025 года. К апрелю их уровень достиг 145%. В ответ Пекин поднял пошлины до 125%. В мае стороны договорились о снижении тарифов — США до 30%, Китай до 10%. Однако вскоре президент Дональд Трамп заявил, что Пекин «полностью нарушил» соглашение. 

25 июня Трамп объявил о новой торговой сделке с Китаем. Позже ее подтвердил и Пекин. Американский лидер тогда предположил, что следующей страной для соглашения может стать Индия. 

В августе США ввели 25-процентные пошлины против Индии из-за закупки российской нефти. Вместе с ранее введенными тарифами общая ставка достигла 50%. Они вступили в силу 27 августа. 

 

