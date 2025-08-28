Председатель КНР Си Цзиньпин в марте направил тайное письмо президенту Индии Драупади Мурму. В нем выражалась обеспокоенность возможными сделками Нью-Дели с Вашингтоном, которые могут повредить интересам Китая. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на индийского чиновника, знакомого с ситуацией.

Источник отметил, что цель послания заключалась в прощупывании почвы для улучшения отношений между Китаем и Индией. В письме выражалась обеспокоенность сделками Нью-Дели с Вашингтоном, которые могут затронуть интересы Китая. По данным Bloomberg, документ в итоге оказался на столе премьер-министра Нарендры Моди.

После отправки письма Пекин публично заявил о значимости китайско-индийских отношений. Си Цзиньпин назвал их «танго дракона и слона».

Собеседник агентства также рассказал, что в июне индийские власти начали предпринимать шаги для улучшения отношений с КНР. В августе стороны согласились удвоить усилия по урегулированию пограничных споров, писала The Times of India.

Потепление ускорилось после визита министра иностранных дел Китая Ван И в Нью-Дели 18–20 августа. Тогда стороны договорились возобновить прямое авиасообщение и завершить подготовку обновленного соглашения о воздушном сообщении.