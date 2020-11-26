История молодой учительницы Феридэ – это не просто повествование об одной судьбе, это история целой страны в период достаточно болезненных метаморфоз и смены эпох: от распада Османской империи к зарождению Турецкой Республики.

Решат Нури Гюнтекин родился в семье военного врача, имевшего хорошее образование и достаточно прогрессивные взгляды, который воспитал в сыне гуманизм, любовь к природе и внутренней рефлексии. Безусловно, поддержка отца, беседы с ним сыграли важную роль в формировании Решата Нури Гюнтекина как писателя-романиста и драматурга.

Чтобы показать сыну настоящую реальную жизнь, которой живут миллионы его соотечественников в разных уголках Турции, отец Гюнтекина отправился с ним в путешествие по стране, где у будущего писателя была возможность почувствовать настроения и увидеть жизнь людей собственными глазами.

Эпоха перемен

Начало творческого пути писателя совпадает с окончанием Первой мировой войны, в результате которой распадаются четыре некогда могущественные империи: Российская, Германская, Австро-Венгерская и Османская.

Распад Османской империи и образование Турецкой Республики Мустафой Кемалем Ататюрком способствовали переходу Турции к системе западных ценностей. Ататюрк провел ряд политических, культурных и социальных реформ, среди которых введение светского обучения, принятие новых уголовного и гражданского кодексов по европейскому образцу. Все это вызвало определенные метаморфозы в сознании общества и ускорило переход от одной системы к другой. Такого рода пертурбации не всегда воспринимаются обществом безболезненно, поскольку в нем остаются и ретроградные настроения.

Трансформации, которые происходили в тот период с Турцией, и настроение общества в целом нашли отражение и в произведениях Гюнтекина. В своих романах писатель поднимает важнейшие вопросы развития страны и существования человека в обществе, а также затрагивает социальные проблемы.

Решат Нури Гюнтекин пишет свой самый знаменитый роман «Королек – птичка певчая» в конце периода национальной борьбы, в годы реформ, проводимых Ататюрком, поэтому помимо сложной истории любви главной героини, произведение словно пропитано революционным духом, в котором образ прекрасной учительницы Феридэ становится символом эпохи перемен.

Сюжетная линия

Сюжет романа переносит нас в Турцию периода распада Османской империи, в эпоху Первой мировой войны.

Озорная непоседа Феридэ еще в детстве за свой свободолюбивый нрав получила прозвище Çalıkuşu (птичка королек). Девочка рано осталась без матери, а вслед за ней ушел из жизни и отец. Маленькую сиротку приютила у себя тетушка Бесиме, у которой девочка жила в период каникул после учебы в женском французском пансионе «Нотр-Дам де Сион». Отец Феридэ всегда мечтал дать дочери достойное образование, чтобы она могла твердо стоять на ногах, поэтому незадолго до своей смерти определил девочку во французский частный лицей в Стамбуле.

В доме тетушки Бесиме Феридэ впервые встречает своего кузена Кямрана, который с первого же взгляда привлекает внимание своенравного Королька. Однако симпатия колючки Феридэ к кузену проявляется в виде насмешек и колкостей.

От Мюжгян, общей кузины Феридэ и Кямрана, молодой человек узнает о нежных чувствах строптивого королька и немедля делает ей предложение руки и сердца, поскольку тоже тайно в нее влюблен.

В жизни молодой девушки наступает самый нежный и романтический период – ожидание и подготовка к свадьбе. Однако Феридэ твердо намерена закончить учебу, к тому же Кямран отправляется в Европу для работы в посольстве.

Окончив учебу в пансионе, Феридэ с нетерпением ждет приезда Кямрана и готовится к предстоящей свадьбе. Однако накануне свадьбы к чистосердечной Феридэ подходит незнакомая пожилая женщина и рассказывает о неверности ее будущего супруга во время пребывания его в Европе.

Раненная предательством Кямрана Феридэ решает навсегда покинуть дом тетушки и отправится в провинциальную Анатолию, чтобы нести свет знаний деревенским девчонкам и мальчишкам. Однако молодая идеалистка, выросшая в условиях европейских манер и взглядов, сталкивается с людьми, которые вовсе не желают что-либо менять в привычном положении вещей.

Феридэ уготовано было столкнуться не только с невежеством, но и с пересудами, сплетнями и порою даже с клеветой, поскольку незамужняя красивая учительница вызывала много вопросов и внимания у местных жителей. Благодаря вечным разговорам за ее спиной Феридэ была вынуждена менять одно место работы за другим, путешествуя по все Анатолии.

В одной из религиозных школ, куда Феридэ приезжает преподавать, она знакомится с девочкой Мунисе, которая напомнила ей себя в детстве, и принимает решение удочерить ее. Фаридэ теперь не одинока и может подарить свою нерастраченную любовь маленькой нуждающейся в этом девочке. Все годы разлуки с Феридэ Кямран не прекращает думать о своей несостоявшейся жене и продолжает ее поиски. Однако после, отчаявшись, женится.

Во время Первой мировой войны Феридэ знакомится с уже пожилым военным врачом Хайруллах-беем, который становится для нее не только близким другом и наставником, но и практически вторым отцом.

Вскоре Феридэ переживает очередное потрясение – умирает от дифтерита ее любимая Мунисе, однако молоденькой учительнице вновь суждено будет столкнутся с пересудами и сплетнями, возникшими в результате ее теплой дружбы с пожилым врачом.

Видя душевные терзания Феридэ и несправедливое отношение к ней со стороны общества, мудрый пожилой мужчина берет ее под свою опеку и заключает с нею фиктивный брак. Однако преклонные годы берут свое, и он вскоре умирает, но перед смертью завещает Феридэ вернуться к своим родным и передать Кямрану от него конверт. В конверте оказывается дневник Феридэ, из которого Кямран узнает о всех чувствах и событиях, которые довелось пережить несчастной девушке за все эти годы.

Овдовевший Кямран с малолетним сыном на руках по-прежнему любим прекрасной Феридэ... И, конечно же, эта история просто обязана была завершиться хеппи-эндом.

«Королек – птичка певчая» в кинематографе

Роман «Королек – птичка певчая», ставший классикой и полюбившийся миллионам читателей, безусловно, должен был обрести новую, кинематографическую жизнь.

Первой экранизацией романа Гюнтекина стал одноименный двухсерийный фильм режиссера Османа Седена, который был снят в далеком 1966 году. Роль Феридэ тогда исполнила легендарная актриса эпохи Ешилчам (так называемого турецкого Голливуда) Тюркан Шорай, а роль Кямрана досталась Карталу Тибету.

Любопытно, что спустя 20 лет, этот же режиссер снимет другую, 7-серийную версию того же «Королька», но уже с Айдан Шенер и Кенаном Калавом в главных ролях. Версия 1986 года будет иметь огромный успех и принесет мировую популярность молодой начинающей актрисе Айдан, а сам сериал будет продан в более чем в 100 стран.

Экранизация романа турецкого писателя Решата Гюнтекина станет горячо любима во всем Советском Союзе. Миллионы советских зрительниц, благодаря душещипательной любовной драме, смогли познакомиться с тогда еще диковинной для них турецкой культурой.

Версия 1986 и версия 2013

Конечно же, ошеломительный успех сериала 1986 года, снятого Османом Седеном, побудил современных режиссеров попытать счастья и снять свою версию «Королька».

В 2013 году продюсерская телекомпания Tims Productions, имевшая огромный успех со своим предыдущим проектом «Великолепный век», решает снять свою версию «Королька», частично основанную на романе Решата Нури Гюнтекина. Современные мэтры киноиндустрии сразились в честном бою с предубеждением публики, что им не удастся повторить успех предшествующей версии, поскольку она так сильно запала в душу зрителю, что он даже не представляет никакой иной интерпретации произведения.

Версия 2013 года ожидаемо получилась хуже версии 1986 года, поскольку и требования зрителя к новому продукту были достаточно завышенными, и все ожидали сценарий, основанный на книге, однако производители сериала пошли немного иным путем и внесли в сюжет ряд изменений, в результате чего он утратил тесную связь с произведением.

Например, в современной версии мы не увидим такого персонажа, как Хайруллах-бей, а Кямран из дипломата превратился во врача. К тому же в версии 1986 года Кямран-бей больше второплановый персонаж, и практически все семь серий мы наблюдаем достаточно феминистичный сюжет, в котором молодая прогрессивно настроенная учительница борется за свое право на самостоятельность, в том числе и за право девочек иметь образование. А в сюжете 2013 года Кямран и Феридэ – центральные персонажи, вокруг чувств которых и строится повествование. В нем нет того духа перемен, который есть в более ранней версии, основанной на книге. По всей видимости, акценты, расставленные режиссерами в сериалах, были совершенно разными.

Это объясняется еще и тем, что в 1986 году продолжалась антиосманская риторика, и все, что было связано с религией, считалось пережитком прошлого и было показано с классическим запугиванием зрителя религиозными ритуалами и практиками. По сути, повестка романа Гюнтекина, на котором и основана версия 1986 года, перекликалась с повесткой страны в те годы.

Адаптированная версия 2013 года была снята для современного зрителя, с учетом нынешних реалий – рейтингов, предпочтений, и, конечно же, очевидно стремление создателей сериала удержать внимание зрителя во что бы то ни стало.

К сожалению, современная версия «Королька» Чагана Ырмака стала жертвой низких рейтингов и сериал был закрыт на 30-й серии, в результате чего не получил логического завершения, как это случилось в романе Гюнтекина и версии режиссера Османа Седена. Не спасли проект даже невероятно популярные актеры, которых обожают во всем мире, – Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен.

Однако стоит упомянуть, что, благодаря съемкам нового «Королька», пусть и не совсем удачного, между исполнителями главных ролей Бураком и Фахрийе зародились глубокие чувства и они создали семью. Сейчас у супругов подрастает полуторагодовалый сын.

И, как бы там ни было, неоднократные попытки экранизации романа лишний раз свидетельствуют о том, что «Королек – птичка певчая» – невероятно глубокое и трогательное произведение, которое повествует нам о непростом пути взросления упрямой девочки, которая превращается в прекрасную молодую женщину, способную по-настоящему любить, принимать и прощать. В жизненной истории Феридэ мы видим отражение истории целой страны.