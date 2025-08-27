ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Алиев потребовал от Армении выполнять обещания
Президент Азербайджана пригрозил «‎серьезными последствиями»‎ Еревану, если он не будет выполнять мирные договоренности, подписанные в Вашингтоне
Алиев потребовал от Армении выполнять обещания
Президент Азербайджана Ильхам Алиев / Reuters
27 августа 2025 г.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 августа предупредил, что отказ Армении от выполнения мирных договоренностей, подписанных в Вашингтоне, приведет к «серьезным последствиям». Азербайджанский лидер подчеркнул: баланс сил на Южном Кавказе сегодня полностью на стороне Баку.

В интервью телеканалу Al Arabiya Алиев уточнил, что Армения рискует потерять признание собственных границ, если попытается пересмотреть соглашение. 

«Если Армения перестанет признавать нашу территориальную целостность, мы поступим так же в отношении их территориальной целостности. Кто выиграет, а кто проиграет в этом случае? Думаю, ответ очевиден», — отметил президент.

Он также выразил уверенность, что любое будущее правительство Армении проявит «достаточную мудрость» и будет соблюдать договоренности. 

«Это соглашение между государствами. Это не договоренность между мной и [премьер-министром Армении Николом] Пашиняном», — добавил политик.

Ильхам Алиев при этом дал понять, что именно Азербайджан диктует условия. «Ситуация во всех отношениях в нашу пользу», — сказал он, предупредив, что отказ Армении от соглашения приведет ее к «‎опасным последствиям‎».

Читайте также

Президент также подчеркнул, что подписанный документ способен изменить геополитику региона и укрепить позиции Баку.

8 августа Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали в Вашингтоне совместную декларацию в присутствии президента США Дональда Трампа. Документ включает семь пунктов, закрепляющих взаимное признание территориальной целостности и стремление восстановить отношения. 

Одновременно стороны обратились в ОБСЕ с просьбой распустить Минскую группу, которая десятилетиями пыталась безуспешно урегулировать карабахский конфликт. 26 августа Азербайджан официально вывел Минскую группу из мирного процесса.

Подписание вашингтонской декларации стало переломным моментом для двух стран. В сентябре 2023 года Азербайджан восстановил полный контроль над Карабахом после молниеносной военной кампании, и с тех пор Баку и Ереван постепенно двигались к нормализации отношений при посредничестве Вашингтона.


