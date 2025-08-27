Президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 августа предупредил, что отказ Армении от выполнения мирных договоренностей, подписанных в Вашингтоне, приведет к «серьезным последствиям». Азербайджанский лидер подчеркнул: баланс сил на Южном Кавказе сегодня полностью на стороне Баку.

В интервью телеканалу Al Arabiya Алиев уточнил, что Армения рискует потерять признание собственных границ, если попытается пересмотреть соглашение.

«Если Армения перестанет признавать нашу территориальную целостность, мы поступим так же в отношении их территориальной целостности. Кто выиграет, а кто проиграет в этом случае? Думаю, ответ очевиден», — отметил президент.

Он также выразил уверенность, что любое будущее правительство Армении проявит «достаточную мудрость» и будет соблюдать договоренности.

«Это соглашение между государствами. Это не договоренность между мной и [премьер-министром Армении Николом] Пашиняном», — добавил политик.

Ильхам Алиев при этом дал понять, что именно Азербайджан диктует условия. «Ситуация во всех отношениях в нашу пользу», — сказал он, предупредив, что отказ Армении от соглашения приведет ее к «‎опасным последствиям‎».