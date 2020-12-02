Российский гонщик Никита Мазепин, сын владельца «Уралхима» Дмитрия Мазепина, подписал многолетний контракт с американской автогоночной командой Haas, передает «Медуза».

Таким образом, как заявили в команде, со следующего сезона 21-летний пилот начнет выступать в «Формуле-1».

В данное время Мазепин принимает участие в чемпионате «Формула-2». Он член британской команды Hitech Grand Prix. Занимает в рейтинге третью строчку со 162 очками.

Болельщики остались недовольны объявлением Haas о контракте с российским гонщиком, поскольку решение американской команды пригласить Мазепова ударило по шансам британца Каллума Айлотта, мексиканца Серхио Переса, немца Мика Шумахера и некоторых других пилотов-фаворитов, которые лидируют в «Формуле-2».

«Никита еще не потерял шансы на титул и идет третьим в чемпионате, но его в меньшей степени видели кандидатом на место в «Формуле-1». В итоге немаловажную роль в решении Haas сыграла большая финансовая поддержка отца Мазепина – российского миллиардера», – отмечает «Спорт Экспресс».

По данным издания, нынешний год оказался кризисным и «сильно ударил по амбициям американской команды, которая и вовсе могла покинуть «Формулу-1». «Хаасу» в срочном порядке нужны были деньги, и в лице Мазепина команда приобрела отличные перспективы на будущее», – говорится в статье.

Мазепин стал четвертым в истории российским пилотом «Формулы-1» после Виталия Петрова, Сергея Сироткина и Даниила Квята.

Александр Петров, отец первого российского гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова, крупный бизнесмен, совладелец «Выборгской топливной компании» и депутат горсовета Выборга Ленинградской области, был убит киллером 24 октября с. г. Это случилось за день до дебюта сына на «Гран-При Португалии». Он положил начало карьере Виталия в «Формуле-1», инвестировав в команду «Рено» 7,5 миллионов евро, и пытался при поддержке высшего руководства страны организовать проведение престижных гонок в России.