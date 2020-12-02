В Брюсселе задержали 25 человек, устроивших секс-вечеринку в баре. Среди них – иностранные дипломаты, политики, а также один член Европарламента, сообщает «ТАСС», ссылаясь на бельгийские СМИ.

По их данным, инцидент произошел в пятницу вечером, 27 ноября, в баре в десяти метрах от полицейского участка в центре города, при том, что все заведения в стране, согласно правилам, должны быть закрыты из-за карантина, а любые вечеринки и другие массовые мероприятия запрещены.

При появлении полицейских, которые отреагировали на шум, один из участников вечеринки пытался бежать через окно. Как утверждает бельгийская пресса, при задержании он заявил о своей депутатской неприкосновенности и угрожал правоохранительным органам вмешательством МИД Бельгии.

Как отмечается, в баре обнаружили не только большое количество алкоголя, но и наркотики. При этом все нарушители были отпущены после составления административных протоколов. Их личности не раскрываются.

Однако одно из местных изданий позже сообщило об отставке 29 ноября члена Европарламента от правящей в Венгрии партии ФИДЕС 59-летнего Йожефа Сайера. Агентство Reuters подтвердило, что его отказ от мандата связан с участием в гей-вечеринке. Примечательно, что сам политик является противником однополых браков. В 2010 году он поддержал поправки в Конституцию Венгрии о том, что брак должен быть союзом исключительно между мужчиной и женщиной.

Полицейские сообщили, что обнаружили у Сайера наркотики (по некоторым сообщениям, таблетки экстази), однако он отрицает, что употреблял или имел их с собой при задержании.