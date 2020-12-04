Комиссия ООН приняла решение исключить марихуану и ее производные из списка наиболее опасных наркотиков в мире. Речь идет о Списке IV Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года. Об этом сообщает Idel.Реалии

Это было сделано по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, сделанным в январе прошлого года.

Из 53 государств-членов Комиссии за решение проголосовали 27 стран, в том числе США и государства ЕС. Против высказались 25, включая Россию и Китай, а Украина, где недавно большинство участников общенационального опроса высказалось за легализацию марихуаны в медицинских целях, воздержалась от голосования, пишет The New York Times.

Как отмечается в заявлении комиссии ООН, в Список IV включены вещества, на которые распространяется строжайший контроль, например героин. Марихуана остается в более широком списке наркотических и психоактивных веществ – Списке I.

При этом эксперты подчеркнули, что решение ООН не будет иметь немедленных последствий, поскольку каждая страна будет самостоятельно определять свою политику в сфере наркотиков. NYT также отмечает, что принятое решение благотворно скажется на исследованиях и применении каннабиса в медицинских целях.

Во многих странах марихуана как для личного потребления, так и в медицинских целях была в последнее время легализована. В других законодательство не проводит различий между каннабисом и другими наркотическими веществами.

23 ноября президент России Владимир Путин утвердил стратегию государственной антинаркотической политики до 2030 года. В принятом документе либерализацию и легализацию наркотиков в России приравняли к угрозе национальной безопасности.