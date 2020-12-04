В московском суде слушается беспрецедентное дело: супруги-блоггеры делят совместную страницу в социальной сети Instagram. У аккаунта больше 1 миллиона подписчиков, а ежемесячный доход от него составляет 300 000 рублей.

Участвующий в деле адвокат Сергей Егоров в интервьюРИА «Новости» рассказал подробности необычного развода: «По правилам Instagram, аккаунт должен быть оформлен на конкретного человека, поэтому он был оформлен на супругу моего доверителя. Доверитель не давал мне разрешение называть его имя, название аккаунта и иные детали. Дело интересно тем, что аккаунт, хотя и представляет денежную ценность, но не ясно, как его описать в документации и в судебных решениях. Видимо, придется опрашивать представителя Facebook в РФ, которому принадлежит Instagram». Егоров ассоциирует страницу в соцсети с цифровым активом – наподобие биткоина, но в российском законодательстве такого определения нет. Ранее в судебной практике никто делил ни блог, ни личную страницу, и, возможно, поэтому суд отказывает в разделе подобного имущества.

При этом по части раздела совместно нажитого материального имущества (недвижимости и денежных средств) разногласий нет. Единственный предмет спора бывших супругов – блог в социальной сети.

Адвокат одного из супругов уточнил, что суду был представлен проект мирового соглашения, в котором указаны пункты, касающиеся администрирования аккаунта и распределения прибыли.

Ранее суд рассматривал жалобу блогера из Москвы против соцсети Instagram. Молодой человек требовал возместить ему моральный и материальный ущерб в связи с отменой лайков в 2019 году.