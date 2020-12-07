За год количество россиян, которые из-за долгов не могут выехать за границу, увеличилось на 700 тысяч человек.

«На 1 ноября 2020 года количество действующих постановлений о временном ограничении права на выезд должников из Российской Федерации <...> составляло 4,1 млн», - приводит данные Федеральной службы судебных приставов РИА «Новости».

Отмечается, всего за январь-октябрь 2020 года ведомство вынесло 7,5 миллиона постановлений о временном запрете покидать страну при наличии долгов. С россиян, получивших ограничение на выезд за границу из-за долгов, за десять месяцев этого года взыскали около 36 миллардов рублей.

Приставы могут ограничить человека в выезде из России при долге от 30 тысяч рублей, а по некоторым видам задолженности - от 10 тысяч.

Как пишет«Медуза», такую меру к должникам в России применяют с 2005 года. Постановление об ограничении на выезд действует на полгода: если за это время долг погасят, запрет снимут, но это занимает некоторое время. Если долг остается спустя полгода, постановление могут продлить.