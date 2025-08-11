Противостояние между Баку и Ереваном завершилось. Стороны встретились в Вашингтоне и пообещали больше не воевать друг с другом. Подписанное ими соглашение фактически наделило США статусом главного посредника в армяно-азербайджанском урегулировании. Ранее эту роль играл Кремль.

Пожалуй, самое важное достижение вашингтонской встречи — открытие дороги, которая соединит Азербайджан и Нахчыван через южную часть Армении. Известно, что американцы смогут арендовать дорогу на 99 лет.

Экономическую значимость этого пути трудно переоценить. Для Азербайджана он означает прямое сообщение с Нахчываном без транзита через третьи страны. Для Армении — потенциальные дивиденды от участия в международной транспортной сети. Для региона в целом — сокращение времени доставки грузов и логистических расходов, а также повышение привлекательности для инвестиций.

Однако проект вызвал недовольство ряда стран. В Иране советник верховного лидера Али Акбар Велаяти заявил, что не допустит создания транспортного коридора под контролем США, пообещав превратить его в «кладбище наемников Дональда Трампа». «Иран настаивает на том, что будет действовать в соответствии с обеспечением безопасности Южного Кавказа, с Россией или без нее. Мы считаем, что Россия также стратегически выступает против этого коридора», — сказал он.

При этом официальная позиция Тегерана оказалась более гибкой. Президент Масуд Пезешкиан вскоре отметил, что требования Ирана были учтены при согласовании проекта и в целом возражений против строительства нет.

Российская реакция пока сдержанная. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова положительно оценила вашингтонские договоренности, а затем напомнила о роли Москвы в разблокировании региональных коммуникаций. «Остаются актуальными трехсторонние договоренности с участием России, из которых ни одна из сторон не выходила», — подчеркнула она.

Со стороны Кремля есть возможный дискомфорт, указывают эксперты: российские пограничники, охраняющие армяно-иранскую границу, окажутся в непосредственной близости от американской охраны «коридора». Для Москвы это символическое изменение баланса сил, особенно с учетом того, что роль главного посредника в регионе фактически перешла к США.

Тревожные прогнозы также прозвучали из Грузии. Бывший президент Михаил Саакашвили заявил, что после запуска маршрута Тбилиси рискует утратить статус ключевого транзитного узла между Востоком и Западом. По его мнению, основные грузопотоки могут пойти в обход грузинской территории.