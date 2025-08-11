Противостояние между Баку и Ереваном завершилось. Стороны встретились в Вашингтоне и пообещали больше не воевать друг с другом. Подписанное ими соглашение фактически наделило США статусом главного посредника в армяно-азербайджанском урегулировании. Ранее эту роль играл Кремль.
Пожалуй, самое важное достижение вашингтонской встречи — открытие дороги, которая соединит Азербайджан и Нахчыван через южную часть Армении. Известно, что американцы смогут арендовать дорогу на 99 лет.
Экономическую значимость этого пути трудно переоценить. Для Азербайджана он означает прямое сообщение с Нахчываном без транзита через третьи страны. Для Армении — потенциальные дивиденды от участия в международной транспортной сети. Для региона в целом — сокращение времени доставки грузов и логистических расходов, а также повышение привлекательности для инвестиций.
Однако проект вызвал недовольство ряда стран. В Иране советник верховного лидера Али Акбар Велаяти заявил, что не допустит создания транспортного коридора под контролем США, пообещав превратить его в «кладбище наемников Дональда Трампа». «Иран настаивает на том, что будет действовать в соответствии с обеспечением безопасности Южного Кавказа, с Россией или без нее. Мы считаем, что Россия также стратегически выступает против этого коридора», — сказал он.
При этом официальная позиция Тегерана оказалась более гибкой. Президент Масуд Пезешкиан вскоре отметил, что требования Ирана были учтены при согласовании проекта и в целом возражений против строительства нет.
Российская реакция пока сдержанная. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова положительно оценила вашингтонские договоренности, а затем напомнила о роли Москвы в разблокировании региональных коммуникаций. «Остаются актуальными трехсторонние договоренности с участием России, из которых ни одна из сторон не выходила», — подчеркнула она.
Со стороны Кремля есть возможный дискомфорт, указывают эксперты: российские пограничники, охраняющие армяно-иранскую границу, окажутся в непосредственной близости от американской охраны «коридора». Для Москвы это символическое изменение баланса сил, особенно с учетом того, что роль главного посредника в регионе фактически перешла к США.
Тревожные прогнозы также прозвучали из Грузии. Бывший президент Михаил Саакашвили заявил, что после запуска маршрута Тбилиси рискует утратить статус ключевого транзитного узла между Востоком и Западом. По его мнению, основные грузопотоки могут пойти в обход грузинской территории.
Препятствия на пути
Директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов подчеркивает, что противники Зангезурского коридора в Иране и России — это не все руководство, а лишь отдельные элитные группы. В Иране — это часть политической верхушки, настроенной жестко по отношению к Азербайджану и изменениям на Южном Кавказе. В России — круги, не желающие усиления союза Азербайджана и Турции.
Однако, по словам эксперта, у Ирана и России нет реальных инструментов, чтобы изменить сложившийся баланс сил, тем более что новые договоренности достигнуты при участии самих стран региона — Азербайджана и Армении. Он также напоминает: параллельно с Зангезурской дорогой строится аналогичный маршрут по территории Ирана, на другой стороне реки Араз.
«Возникает вопрос: в чем же тогда недовольство Ирана, если он получил именно тот вариант, который ему удобен? И какое право он имеет вмешиваться в процессы, происходящие в Южном Кавказе с участием стран самого региона? На мой взгляд, заявления Тегерана носят ангажированный характер. Провокации со стороны Ирана или России, конечно, возможны, но изменить уже сложившийся баланс сил и интересов в регионе им вряд ли удастся», — заключил собеседник агентства.
Политолог, основатель SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в беседе с TRT на русском отмечает, что при принятии решений в Вашингтоне интересы Ирана также учитывались: «Это Южный Кавказ, и никакого реального влияния у Америки или ЕС здесь нет. В регионе есть три ключевых игрока: Турция, Россия и Иран. Без них обеспечить безопасность в регионе невозможно. Не нужно устраивать панику и тем, кто считает, что Грузия потеряет транзитный потенциал. Альтернативные маршруты всегда будут нужны».
Россия не будет препятствовать открытию этого маршрута, говорит TRT на русском доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов: «Начинать военную кампанию ради защиты интересов в этом регионе для России было бы безумием. Тем более что у Москвы по-прежнему есть военная база и пограничники в Армении. Экономические связи сохраняются и с Баку. Не стоит сбрасывать со счетов и «фактор Трампа»: у него с Владимиром Путиным неплохие отношения, а маршрут официально носит его имя».
Эксперты сходятся во мнении: серьезных внешних препятствий для строительства Зангезурского коридора нет. Однако многое будет зависеть от внутренней политической стабильности в Армении. Как подчеркивает Сихарулидзе, главный вопрос в том, сохранятся ли нынешние договоренности, если в Ереване сменится власть.