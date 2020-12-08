В Ростовской области на аэродроме «Таганрог-Южный» обокрали самолет «Судного дня» Ил-80 – воздушный командный пункт Верховного главнокомандующего РФ, разработанный для управления войсками в случае ядерной войны.

Как передают «Известия» со ссылкой на телеканал «РЕН-ТВ», судно было доставлено на аэродром для очередных плановых работ по модернизации и продлению ресурса. Позже во время его осмотра были найдены следы вскрытия грузового люка. С сообщением о краже в полицию обратился сотрудник Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Бериева (ТАНКТ).

Как сообщается, из отсеков самолета пропали 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков. Инженер по эксплуатации воздушных судов рассказал, что при приемке самолета все бортовые приборы были на месте, а после окончания работ по замене смазки на штоках амортизаторных стоек шасси основной вход, люк грузового отсека и три запасных выхода были опечатаны. Последний осмотр, который проводился 26 ноября, показал целостность печатей.

При этом преступники оставили в самолете следы: на поверхности вскрытого грузового люка и на брошенной крышке распределительного устройства найдены отпечатки пальцев, а в отсеках самолета есть следы их обуви.

Как отмечает «РБК», Ил-80 называют «самолетом Судного дня» в связи с тем, что он был создан в СССР для эвакуации высшего руководства страны и управления войсками в случае начала полномасштабной ядерной войны. Первый полет самолет совершил в 1985 году, а в эксплуатацию его приняли в 1992-м. Судно было создано на основе пассажирского лайнера Ил-86. Помимо России самолеты подобного типа есть только у США, где функции таких пунктов выполняет E-4B на базе Boeing 747.

Всего с 1987 года было произведено четыре таких борта. Ил-80 имеет бортовые средства защиты от оружия массового поражения, в том числе от радиоактивного заражения, на самолете установлена аппаратура, обеспечивающая управление всеми видами вооруженных сил, пишут «Известия». Самолеты можно было неоднократно увидеть на воздушных парадах Победы, например в 2010 году.