Дочь первого заместителя главы Администрации президента России Сергея Кириенко – Любовь Кириенко – получила гражданство Франции, пишет «Медуза» со ссылкой на издание The Insider, которое изучило «базу лиц с двойным гражданством».

Издание отмечает, что дочь первого замглавы Администрации президента сообщила в управление МВД по вопросам миграции о том, что у нее имеется второе гражданство.

То, что девушка на самом деле является дочерью Сергея Кириенко, доказывают совпадающие дата рождения и номер российского паспорта, пишет The Insider, не уточняя, откуда журналисты получили номер паспорта дочери замглавы Администрации президента.

На своей странице в LinkedIn Любовь Кириенко указала, что до 2012 года училась в ESCP Business School в Париже. Кроме того, там есть информация о ее работе до 2014 года во французском пиар-агентстве 14 septembre. По данным издания, в 2017 году девушка возглавила один из проектов правительственного Агентства стратегических инициатив. Последнее упоминание о ней на сайте АСИ — в новостях за декабрь 2019 года. Ранее она работала PR-менеджером в компании «Михайлов и партнеры».

Сама Любовь Кириенко, в свою очередь, опровергласообщения СМИ о наличии у нее французского гражданства. «Это вранье», — отметила она, добавив, что у нее есть только российский паспорт. Кроме того, девушка пригрозила судом авторам недостоверных, по ее словам, публикаций.

Помимо прочего, The Insider со ссылкой на выписку из Росреестра сообщило, что в собственности Кириенко находится квартира в московском ЖК «Эдельвейс» стоимостью примерно 50 миллионов рублей. Ее муж, Андрей Угнич, с 2019 года владеет долями в компаниях, занимающихся сбором отходов в Тамбовской области. Как отмечается в СМИ, он тоже учился в Париже.

Любовь Кириенко – средняя дочь куратора внутренней политики в АП РФ. Его старший сын Владимир является первым-президентом «Ростелекома». Младшая дочь Надежда – студентка РАНХиГС.