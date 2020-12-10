Военный парад, посвященный победе Азербайджана в Отечественной войне, прошел в четверг, 10 декабря, в центре Баку, сообщает Anadolu. Парадом командовал заместитель министра обороны АР, кавалер ордена «Зефер» (Победа) генерал-лейтенант Керим Велиев.

На площадь в центре столицы вынесли знамя Победы. Были исполнены гимны Азербайджана и Турции – в виду большой поддержке Анкары в войне.

В параде приняли участие более трех тысяч военнослужащих. Были показаны около 150 единиц боевой техники, ракеты и артиллерия, системы ПВО, боевые корабли и катера. Также по площади Азадлыг («Свободы») проследовали ветераны Отечественной войны и турецкие военнослужащие, в том числе бойцы спецподразделений.

На параде, помимо прочего, была продемонстрирована часть военных трофеев, захваченных азербайджанской армией у ВС Армении в боях за освобождение оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих районов.

Военные самолеты оставили в небе над Баку шлейф в виде флага Азербайджана, а с боевых вертолетов были вывешены флаги двух братских государств - Турции и Азербайджана.

Парад принял президент, Верховный главнокомандующий ВС Азербайджана Ильхам Алиев. В качестве почетного гостя на параде выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Освобождение исторических земель Азербайджана от оккупации не означает конца борьбы. Усилия продолжатся в политической, военной и других сферах, заявил турецкий президент на параде Победы в Баку. «Карабах – это Азербайджан», - заключил он.

Эрдоган поздравил с победой армию, руководство и народ Азербайджана. «Поздравляю каждого военнослужащего внесшего вклад в освобождение оккупированных земель. Целую руку каждой матери, отправившей с молитвами сына на фронт», - сказал президент Турции.

По словам Эрдогана, крайне важен личный вклад президента Ильхама Алиева в победу в военной и дипломатической сферах. «Мой брат – Ильхам Алиев тем самым выполнил завещание Гейдара Алиева. Уверен, что Азербайджан под руководством Ильхама Алиева продолжит двигаться к новым успехам и достижениям», - сказал президент Турции.

Он также отметил, что Турция и ее народ будут и далее поддерживать братский Азербайджан, следуя принципу:«Одна нация – два государства». Эрдоган подчеркнул, что боль Азербайджана – это горечь Турции, а радость Азербайджана – это праздник для турецкого народа.

По словам Эрдогана, за 30 лет оккупации армянские боевики нанесли огромный урон многим населенным пунктам на захваченной территории Азербайджана. Разрушены мечети и кладбища, разграблены природные ресурсы, констатировал президент.

Он напомнил, что с началом контрнаступательной операции ВС Азербайджана, Ереван продолжил военные преступления, обстреливая города и села Азербайджана, что привело к гибели до ста мирных жителей, 416 человека получили ранения. «Законы войны были серьезно нарушены, человеческое достоинство попрано в Карабахе», - отметил Эрдоган.

Турецкий президент отметил, что руководители Армении долгие десятилетия тратили ресурсы своего народа на удержание земель Азербайджана под оккупацией. «Те, кто обрек Нагорный Карабах на разрушения, смерть и слезы, должны взяться за ум. Надеюсь, что армянские политики правильно проанализируют произошедшее и предпримут смелые шаги по формированию мирного и стабильного будущего», - сказал Эрдоган, отметив, что в этом случае в регионе начнется новая эра развития.

Президент Турции также призвал армянской народ вырваться из-под влияния международной армянской диаспоры, «манипулирующей исторической ложью». «Армяне должны осознать, что они ничего не достигнут действуя по указке империалистов Запада. Вражда должна оставить место добрососедству», - сказал Эрдоган.

«Мой брат заметил, что в этой войне Азербайджан прав, что Азербайджан не один, и что Турция всегда рядом с Азербайджаном. Это проявление нашего единства, братства», - сказал в своем выступлении президент Алиев. Он также отметил, что азербайджанская армия вела справедливую войну с одной лишь целью - положить конец оккупации. «И мы достигли этой цели!», - заключил президент.