ПОЛИТИКА
1 мин чтения
НАТО поднимает планку
В 2025 году все 32 страны НАТО впервые выполнят обязательство по оборонным расходам
НАТО поднимает планку
Все члены НАТО впервые достигли 2% ВВП на оборону / Reuters
28 августа 2025 г.

В НАТО подтвердили, что в 2025 году все 32 государства-члена достигнут целевого уровня оборонных расходов в размере 2% ВВП. Исключение составляет только Исландия, у которой нет собственной армии. Об этом говорится в официальном отчете альянса, опубликованном в понедельник. 

Цель была установлена еще в 2014 году после аннексии Крыма. Однако даже в 2024 году на фоне полномасштабной войны в Украине десять стран альянса не выполняли этот показатель. В текущем году все государства достигнут цели, причем для семи из них расходы составят ровно 2,0% ВВП. 

На июньском саммите в Гааге союзники согласовали новую планку: к 2035 году уровень военных расходов должен вырасти до 5% ВВП. В заявлении отмечалось, что Россия представляет долгосрочную угрозу евроатлантической безопасности. 

Структура расходов предусматривает не менее 3,5% ВВП на основные оборонные нужды и до 1,5% на защиту инфраструктуры и инновации. 

На данный момент только три страны восточного фланга НАТО уже превысили 3,5%: Польша (4,48%), Литва (4%) и Латвия (3,73%).  

Читайте также

В начале января Дональд Трамп, тогда еще избранный, но не вступивший в должность президент США, заявил, что именно он заставил союзников выполнять норму в 2%.  

«Это я заставил их платить 2%», — напомнил американский лидер, призвав увеличить расходы до 5% ВВП. 

 

 

