В НАТО подтвердили, что в 2025 году все 32 государства-члена достигнут целевого уровня оборонных расходов в размере 2% ВВП. Исключение составляет только Исландия, у которой нет собственной армии. Об этом говорится в официальном отчете альянса, опубликованном в понедельник.

Цель была установлена еще в 2014 году после аннексии Крыма. Однако даже в 2024 году на фоне полномасштабной войны в Украине десять стран альянса не выполняли этот показатель. В текущем году все государства достигнут цели, причем для семи из них расходы составят ровно 2,0% ВВП.

На июньском саммите в Гааге союзники согласовали новую планку: к 2035 году уровень военных расходов должен вырасти до 5% ВВП. В заявлении отмечалось, что Россия представляет долгосрочную угрозу евроатлантической безопасности.

Структура расходов предусматривает не менее 3,5% ВВП на основные оборонные нужды и до 1,5% на защиту инфраструктуры и инновации.

На данный момент только три страны восточного фланга НАТО уже превысили 3,5%: Польша (4,48%), Литва (4%) и Латвия (3,73%).