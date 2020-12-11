Вместе с тем такой союз уже имел место в истории двух стран. Примерно сто лет назад Кавказская исламская армия, созданная османскими и азербайджанскими военными в конце Первой мировой войны, добилась одной из самых значительных побед в истории обеих стран, в результате которой на политической карте мира появился независимый Азербайджан.

Ежегодно 15 сентября в Азербайджане отмечается освобождение Баку от дашнакско-большевистских формирований.Кавказский фронт. ПерезагрузкаПосле вступления Османской империи в Первую мировую войну, Кавказский фронт был постоянной головной болью для Стамбула. После поражения османских войск при Сарыкамыше в декабре 1914 года, когда военные оказались в катастрофическом положении вплоть до февраля 1917 года, инициатива в ведении боевых действий исходила от российской армии. Воспользовавшись слабостью противника, российская армия перешла в наступление и оккупировала значительные территории Восточной Анатолии. С самого начала боевых действий Россия делает ставку на боевые отряды, состоящие из российских и османских армян, грезящих идеями создания великой Армении на территориях, населенных турками и курдами. Февральская революция 1917 года, произошедшая в результате полнейшего беспорядка в хозяйственной жизни страны и многочисленных военных поражений от Германии, положила конец царскому режиму. Шапкозакидательские настроения первых месяцев войны сменились унынием и депрессией, и Россия уже не желала продолжать боевые действия. Моральное разложение в войсках приводило к массовому дезертирству и даже братанию с войсками противника. В октябре 1917 года власть захватывают большевики, которые выдвигают всем понятный и весьма логичный в условиях катастрофического положения на фронтах лозунг – Мир народам! 22 декабря 1917 года в Бресте начинаются мирные переговоры между большевиками и державами Тройственного союза. Османская сторона выдвигает два основных требования: вывод российской армии из Восточной Анатолии и возвращение трех провинций (Карс, Ардахан, Батум), отошедших к России по результатам последней русско-турецкой войны. Большевики, будучи весьма хитрыми переговорщиками, выдвигают собственные условия и требуют проведения референдума в Восточной Анатолии и на Кавказе, что, по их мнению, может «защитить армян и другие меньшинства от турок». Фактически выступая на стороне армян, большевистская делегация продолжает старую царскую политику поощрения армян за счет других народов региона, чьи интересы большевики стараются не замечать. Несмотря на многочисленные сложности и срыв переговоров по вине большевиков, 3 марта 1918 года стороны все же подписали долгожданное соглашение о мире, учитывающее все предложения османской делегации. Согласно этому соглашению, российская армия должна будет покинуть Восточную Анатолию, а также передать Ардаган, Карс и Батум Османскому государству.

Последний триумф османского оружияКак уже было сказано и царская и большевистская политика едины в том, что касается роли армян в отношениях с Османским государством. К 1917 году в составе российской армии насчитывалось примерно 120 тысяч солдат армянского происхождения, которые, как считало военное и политическое руководство, лучше мотивированы и адаптированы для сражений на кавказском театре военных действий. Мотивация является особенно значимым фактором в условиях массового дезертирства и разложения царской армии, поэтому в декабре 1917 года, по приказу генерала Пржевальского формируется Добровольческий армянский корпус под командованием весьма опытного военного армянской национальности, генерала Фомы Назарбекова. 4 февраля 1918 года командующий 3-й армией генерал Мехмет Вехип-паша направил командующему кавказским фронтом, генералу Лебединскому письмо, в котором указывает на многочисленные преступления, совершенные армянами против мирного мусульманского населения, в связи с чем османское государство уведомляет генерала о проведении военно-гуманитарной операции, которая начинается уже на следующий день и проходит стремительно. 13 февраля освобождается город Эрзинджан. Не выдержав напора, армянские части отступают и пытаются укрепиться в Эрзуруме. Чуть позже, 19 февраля, под контроль правительственных сил переходит город Байбурт, а 23 февраля, не сделав ни единого выстрела, османская армия занимает Трабзон. В марте наступление продолжается и части Первой кавказской армии под командованием бригадного генерала Кязыма Карабекира освобождают Эрзерум. Взятие Эрзурума ставит точку на усилиях армянских националистов по созданию своего государства на землях Восточной Анатолии. 10 марта генерал Мехмет Вехип-паша направил генералу Лебединскому еще одно послание, в котором указал на необходимость сдачи Батума, Карса и Ардагана османской армии. Глава сейма Закавказья Н.С. Чхеидзе отказался выполнить это требование, мотивируя это непризнанием большевистского режима. Стоит отдельно отметить, что Закавказская Федерация (ЗФ) образовалась в результате распада царской вертикали. Вакуум власти нужно было чем-то заполнять, поэтому депутаты Государственной Думы, избранные от Закавказья, образовали Закавказский Сейм, который позднее сформировал Закавказское правительство. Большинство политических деятелей ЗФ являлись социалистами, близкими к Временному правительству, поэтому так же, как и в других частях бывшей империи, в ЗФ были образованы местные Советы, которые подменяли традиционные органы власти, создавая хаос и неразбериху. Наиболее значительными считались Советы, действовавшие в Баку и Тбилиси (Тифлис). В обоих городах было очень неспокойно, однако к марту 1918 года в Баку складывается по-настоящему катастрофическая ситуация. Большевики и дашнаки наносят поражение азербайджанскому движению «Мусават» и начинают формировать собственное правительство. Баку погружается в пучину насилия и кровопролития. Тысячи людей замучены, а примерно половина мусульман Баку покидают город, скрываясь от новой власти в сельской местности. 11 мая 1918 года в Батуми проводится мирная конференция, цель которой закрепление османского присутствия в регионе и реализация положений Брестского мира. Османская делегация подтверждает возможное признание Армении в качестве независимого государства, выставляя одно условие: Армения должна отказаться от вовлечения в конфликт третьих стран, таких как Россия или Великобритания. Со своей стороны Стамбул готов сотрудничать со всеми закавказскими государствами при условии передачи контроля над стратегическими железными дорогами, доступ к которым необходим для продолжения войны со странами Антанты и возвращения османских частей, дислоцирующихся в Северном Иране. По итогам переговоров османское правительство признает и приветствует появление новых государств: Азербайджан, Армению и Грузию. Правительство Армении соглашается с османскими требованиями и обязуется распустить вооруженные формирования, угрожающие османской армии, а также не нарушать прав мусульман. Однако исполнить взятые на себя обязательства армянское правительство не способно, и армянские боевики по-прежнему представляют опасность для мусульманского населения и османской армии. Кроме того, появляется новая проблема. В переговорный процесс вмешивается Германия, у которой свои планы на Кавказ. Германское политическое руководство рассматривает страны Закавказья в качестве своих вассальных владений, поэтому старается лишить своего османского союзника влияния в регионе. Германия также признает новые государства и, используя свое военное и экономическое преимущество, постепенно устанавливает контроль над ключевыми городами региона, включая стратегически важные железные дороги. В некоторые города вводятся германские войска, которые пытаются вытеснить османскую армию. В Стамбуле осознают, что в таких условиях необходимо консолидировать свои действия с Азербайджаном как наиболее близким народом, особенно нуждающимся в османской помощи.

Кавказская Исламская АрмияОхлаждение в отношениях с Германией совпало с осложнением положения на фронтах мировой войны. Несмотря на выход России из войны, союзники по Антанте смогли нанести своим противникам ряд весьма серьезных поражений. Особенно тяжелым было положение в Сирии и Палестине, а также Болгарии. Предвидя неизбежность вторжения сил Антанты в Анатолию, Энвер-паша решил подготовить почву для будущей освободительной войны, выбрав Кавказ в качестве базы для будущего реванша. Первым делом решено сформировать армию во главе с генералом Нури-пашой, который уже имел опыт организации партизанских движений в Ливии после того, как Италия оккупировала эту османскую провинцию. Предполагалось, что новая армия могла бы объединить добровольцев из Турции, Азербайджана и других мусульманских регионов Кавказа и стать своего рода прокси силой Османского государства на Кавказе. Это позволяло убить одним выстрелом двух зайцев: действовать независимо от позиции Германии и вместе с тем оказать необходимую помощь кавказским мусульманам, страдавшим от армяно-большевистского союза. 25 мая 1918 года Нури-паша прибыл в Гянджу для организации новой армии. Времени у него почти не было, потому что большевики начали планировать оккупацию города, и уже 6 июня в сторону Гянджи выдвинулись объединенные силы большевиков и дашнаков. На главный фронт были выделены войска Кавказского корпуса Красной армии. Этот отряд состоял из 15–18 пехотных батальонов, нескольких кавалерийских отрядов и 1 авиационной батареи. Большевики знали, что в Гяндже их уже ждут. Разведка докладывала о формировании враждебной армии, состоящей приблизительно из 15 тысяч бойцов. Кроме того, армяне Азербайджана, которые стали сильнее благодаря поддержке других армянских частей, отступивших после поражения от османов, объединились и начали войну на истощение в окрестностях Карабаха и Нахичевани.

Несмотря на это, в июне и июле бойцы КИА наносят ощутимое поражение частям Красной армии, заставляя красноармейцев и их армянских союзников постоянно отступать. И уже к 20 июля, разгромив ударную группировку армяно-большевистских формирований, части КИА выходят к Баку. Тем временем в самом Баку происходит государственный переворот. Всему виной продовольственный кризис, который большевики оказываются неспособны решить. 25 июля оппозиционные большевикам партии формируют новое правительство и для защиты от КИА приглашают в Баку британскую армию. Власть в Баку переходит к так называемой «Диктатуре Центркаспия» – союзу меньшевиков и дашнаков. Однако ни «Диктатура Центркаспия», ни британские части уже не способны изменить положение на фронте, и 15 сентября армия под командованием генерала Нури-Паши входит в Баку.

До освобождения города войсками Нури-паши в городе царили бесчинства, грабежи и убийства были ежедневной реальностью. Особенно бесчинствовали дашнакские банды, терроризировавшие мусульманские кварталы. Несмотря на то, что первое время после взятия города межрелигиозная вражда продолжается и страдать начинают уже армянские кварталы, в городе постепенно восстанавливается порядок. Кроме того, на рынки города возвращаются продукты питания, нехватка которых и породила кризис власти в Баку. После взятия Баку Нури-паша обратил свое внимание на Дагестан, где мусульманское население преследовалось боевиками Лазаря Бичерахова. Бросок на север был так же стремителен, как и освобождение Баку. 26 октября 1918 года взят Дербент, а 8 ноября Петровск (ныне Махачкала). Вместе с тем эти победы уже не способны оказать влияния на ход Первой мировой войны. 30 октября 1918 года Османское государство капитулировало. Стамбул был оккупирован англо-французскими частями. Османская армия, включая части КИА, подлежала демобилизации, а территория некогда гигантской империи была поделена между союзниками по Антанте. Тем не менее, взятие Баку объединенными османо-азербайджанскими частями, а также освобождение Кавказа от оккупации армянскими националистами оказало решающее значение на становление молодой Азербайджанской республики. В первую очередь, союз турецких и азербайджанских военных помог консолидировать и удержать территории, населенные этническими азербайджанцами и мусульманами. Столица Азербайджана была перенесена из Гянджи в Баку. Во-вторых, османские части и их союзники остановили геноцид мусульман в Шемахе, Гяндже, Нахичевани и многих других регионах Кавказа. В-третьих, сами большевики вынесли урок из своих поражений в Азербайджане и, вернувшись на Кавказ, перешли к проведению более сбалансированной национальной политики, отказавшись от поддержки исключительно одной национальной группы. Борьба Кавказской Исламской армии навсегда осталась в памяти народов Кавказа. Так, в Азербайджане регулярно проводятся мероприятия, посвященные освобождению Баку. На территории некоторых регионов республики возведены памятники и мемориалы, посвященные бойцам Кавказской исламской армии. В 2018 году в Дагестане в селе Агач-аул был воздвигнут памятник бойцам Кавказской Исламской армии, приуроченный к 100-летнему юбилею освободительного похода Нури-паши и его бойцов в Дагестан.