Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье попытался оправдать новую военную кампанию в Газе, оказавшуюся масштабнее ранее предполагавшейся. Несмотря на растущую критику внутри страны и за рубежом, он заявил, что у Израиля «нет выбора, кроме как завершить работу и полностью разгромить ХАМАС».

Операция затронет не только город Газа, но и «центральные лагеря» и район Маваси, где, по данным ООН, находятся более полумиллиона перемещенных лиц. Ранее эти районы не входили в объявленные в пятницу планы операции.

Поздним вечером в воскресенье в городе Газа были зафиксированы интенсивные бомбардировки. Незадолго до полуночи телеканал «Аль-Джазира» сообщил о гибели своего корреспондента Энеса аш-Шарифа в результате авиаудара. Вместе с ним погибли еще три журналиста и водитель.

Военные Израиля подтвердили удар, утверждая, что аш-Шариф якобы «выдавал себя за журналиста» и был связан с ХАМАС. Ранее Комитет по защите журналистов заявлял, что репортер стал «мишенью израильской военной клеветнической кампании».

Канцелярия Нетаньяху сообщила, что израильский премьер обсудил план с президентом США Дональдом Трампом и поблагодарил его за «непоколебимую поддержку».