Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье попытался оправдать новую военную кампанию в Газе, оказавшуюся масштабнее ранее предполагавшейся. Несмотря на растущую критику внутри страны и за рубежом, он заявил, что у Израиля «нет выбора, кроме как завершить работу и полностью разгромить ХАМАС».
Операция затронет не только город Газа, но и «центральные лагеря» и район Маваси, где, по данным ООН, находятся более полумиллиона перемещенных лиц. Ранее эти районы не входили в объявленные в пятницу планы операции.
Поздним вечером в воскресенье в городе Газа были зафиксированы интенсивные бомбардировки. Незадолго до полуночи телеканал «Аль-Джазира» сообщил о гибели своего корреспондента Энеса аш-Шарифа в результате авиаудара. Вместе с ним погибли еще три журналиста и водитель.
Военные Израиля подтвердили удар, утверждая, что аш-Шариф якобы «выдавал себя за журналиста» и был связан с ХАМАС. Ранее Комитет по защите журналистов заявлял, что репортер стал «мишенью израильской военной клеветнической кампании».
Канцелярия Нетаньяху сообщила, что израильский премьер обсудил план с президентом США Дональдом Трампом и поблагодарил его за «непоколебимую поддержку».
«Наша цель — не оккупировать Газу, наша цель — освободить Газу», — заявил Нетаньяху. Он отверг обвинения в голоде в эксклаве: «Голода нет. Голода не было. Был дефицит, но уж точно не политика голодания».
На экстренном заседании Совбеза ООН США защитили Израиль, назвав обвинения в геноциде ложными. Китай назвал «коллективное наказание» жителей Газы неприемлемым. Россия предупредила против «безрассудной эскалации военных действий».
«Это уже не надвигающийся голодный кризис; это голодание, — заявил представитель гуманитарного управления ООН Рамеш Раджасингам. — Гуманитарные условия запредельно ужасны. У нас просто закончились слова, чтобы это описать».
По меньшей мере 31 палестинец был убит во время попыток получить гуманитарную помощь. Свидетели обвинили израильские силы в стрельбе по толпам людей, пытавшимся добраться до пунктов раздачи еды.
«Это смертельная ловушка, — сообщил Associated Press Джамаль аль-Лавех, который утверждает, что израильские силы открыли огонь. — Но у меня нет другого выбора, чтобы накормить детей».
Число детей, умерших от недоедания с начала войны, достигло 100. По данным министерства здравоохранения Газы, общее число погибших в ходе израильского геноцида переступило за 61 400.