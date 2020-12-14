МИД Казахстана передал ноту Москве в связи с высказываниями депутата Госдумы, члена Президиума Генерального совета партии «Единая Россия» Вячеслава Никонова, который в эфире Первого канала заявил, что «территория Казахстана – это большой подарок со стороны России», пишет «Лента.Ру».

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Марат Сыздыков в ходе встречи с временным поверенным в делах РФ Александром Комаровым выразил недоумение по поводу публичных реплик Никонова о территории страны.

«Участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков в отношении Казахстана наносят серьезный ущерб союзническим отношениям между нашими государствами. МИД РК ожидает адекватную оценку российской стороной подобных высказываний и призывает принять меры по недопущению впредь заявлений такого рода от государственных деятелей Российской Федерации», – отметили в ведомстве.

Председатель комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности Казахстана Мухтар Кул-Мухаммед, которого цитирует «Радио Азаттык», также назвал высказывания Никонова «воинствующим невежеством», «политическим инфантилизмом» и «целенаправленной попыткой вбить клин между двумя народами и государствами». «Возможно, доктору исторических наук Никонову, специализирующемуся на истории политических партий США, нет дела до истории ближайших соседей, поэтому позволю себе напомнить ему об общеизвестных исторических фактах», – заявил Кул-Мухаммед.

Он напомнил, что после распада Золотой Орды в 1465 году было образовано Казахское ханство. Именно это государство, подчеркнул политик, установило добрососедские отношения с Россией, историю которых исследовали российские ученые.

После разразившегося скандала депутат, председательствующий в комитете Думы РФ по образованию и науке, а также внук председателя Совета народных комиссаров СССР Вячеслава Молотова (чьим именем назван осужденный Москвой в 1989 году пакт с Гитлером), в попытке разъяснить свою позицию выразил «теплые чувства» в адрес «братского народа Казахстана».

«Полагаю, что интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан. Именно об этом я и сказал в передаче «Большая игра». Пользуюсь случаем, чтобы еще раз выразить самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана», – написал Никонов в своем Telegram-канале.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на молодежном форуме «Селигер», заявил, что «у казахов не было государственности никогда». Ее, по мнению Путина, создал бывший президент страны Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, Путин вызвал негодование общественности соседних стран заявлением о границах бывших советских республик. «Если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава этого Союза – ну хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа», – сказал российский президент.