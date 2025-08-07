Торговые тарифы Дональда Трампа привели к неожиданному результату: сближению давних противников — Индии и Китая. Индийский премьер-министр Нарендра Моди в конце месяца посетит КНР — впервые за более чем семь лет.

Как пишет Reuters, Моди примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который начнется 31 августа в китайском Тяньцзине. Министерство иностранных дел Индии отказалось от комментариев, МИД Китая также пока не подтвердил, что Моди прибудет в КНР.

Поездка Моди, если она состоится, сигнализирует о дипломатической оттепели в отношениях с Пекином, в то время как связи с Вашингтоном переживают один из самых острых кризисов. В среду президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлины на индийские товары, доведя общую ставку до 50%. Вашингтон мотивировал эти меры тем, что Нью-Дели продолжает закупать российскую нефть.

Эта пошлина стала самой высокой среди всех торговых партнеров США. Трамп также пригрозил санкциями другим членам БРИКС за, как он выразился, «антиамериканскую политику». Такой теперь считается любая политика, которая не отвечает интересам США.

Как отмечает издание, Индия рискует серьезными экономическими потерями из-за торговой войны. По оценкам властей, под угрозой окажется экспорт в США на сумму до $64 млрд — это 80% от общего объема. Однако аналитики считают, что индийская экономика объемом $4 трлн сможет выдержать удар за счет увеличения экспорта в Африку и Европу.