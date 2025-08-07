Торговые тарифы Дональда Трампа привели к неожиданному результату: сближению давних противников — Индии и Китая. Индийский премьер-министр Нарендра Моди в конце месяца посетит КНР — впервые за более чем семь лет.
Как пишет Reuters, Моди примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который начнется 31 августа в китайском Тяньцзине. Министерство иностранных дел Индии отказалось от комментариев, МИД Китая также пока не подтвердил, что Моди прибудет в КНР.
Поездка Моди, если она состоится, сигнализирует о дипломатической оттепели в отношениях с Пекином, в то время как связи с Вашингтоном переживают один из самых острых кризисов. В среду президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлины на индийские товары, доведя общую ставку до 50%. Вашингтон мотивировал эти меры тем, что Нью-Дели продолжает закупать российскую нефть.
Эта пошлина стала самой высокой среди всех торговых партнеров США. Трамп также пригрозил санкциями другим членам БРИКС за, как он выразился, «антиамериканскую политику». Такой теперь считается любая политика, которая не отвечает интересам США.
Как отмечает издание, Индия рискует серьезными экономическими потерями из-за торговой войны. По оценкам властей, под угрозой окажется экспорт в США на сумму до $64 млрд — это 80% от общего объема. Однако аналитики считают, что индийская экономика объемом $4 трлн сможет выдержать удар за счет увеличения экспорта в Африку и Европу.
Власти Индии назвали пошлины США «несправедливыми» и заявили, что закупки российской нефти продиктованы исключительно энергетическими потребностями страны. Эксперты отмечают: Нью-Дели предстоит балансировать между давлением США и сохранением стратегической независимости. Но теперь это вопрос национальной гордости — вряд ли в таких условиях Моди выполнит ультиматум Трампа.
Последний визит индийского премьера в Китай состоялся в 2018 году. Отношения Пекина и Нью-Дели резко ухудшились после вооруженного столкновения на спорной гималайской границе в 2020-м. Однако недавняя встреча Моди и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита БРИКС помогла начать разрядку.