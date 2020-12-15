В США Коллегия выборщиков из 538 делегатов официально утвердила демократа Джо Байдена 46-м президентом страны. Во время выборов, согласно предварительным результатам голосования, за Байдена проголосовали более 81,2 миллиона американцев, что стало историческим максимумом, отмечает «Медуза».

«Пришло время изменить страницу, объединиться и начать выздоровление, как мы делали на протяжении всей истории», – сказал Байден после голосования в Уилмингтоне. Он пообещал, что будет президентом для всех американцев: для тех, кто голосовал за него, и для тех, кто голосовал против.

Американская демократия все еще крепко стоит на ногах, несмотря на нападки действующего главы Дональда Трампа, подчеркнул Джо Байден.

Избранный президент страны вновь призвал американцев к единству, отметив, что в ближайшее время предстоит решить ряд неотложных задач, таких как предотвращение распространения коронавирусной инфекции и восстановление экономики страны.

Кроме того, Байден раскритиковал Трампа за попытки добиться пересмотра результатов президентских выборов.

«Это исключительная позиция, которой мы раньше не видели. Эта позиция – отказ признать волю народа, отказ уважать принцип верховенства права и отказ чтить нашу Конституцию», – заявил 46-й президент после того, как коллегия выборщиков подтвердила его победу на выборах. Он отметил, что набрал 306 голосов – то есть на два голоса больше, чем было у Трампа на предыдущих выборах в 2016 году.

После дня выборов Дональд Трамп не признал результаты голосования и попытался их оспорить в судах. Его юристы подали десятки исков с требованием пересчитать голоса или отменить результаты. Однако суды удовлетворили лишь несколько из них, что не оказало существенного влияния на итоги выборов.

Сегодня также стало известно, что глава министерства юстиции, генпрокурор США Уильям Барр, который вызвал недовольство Трампа тем, что публично объявлял об отсутствии масштабных махинаций на выборах главы государства, покинет свой пост 23 декабря. Вместо него исполняющим обязанности генпрокурора станет его первый заместитель Джефф Розен. Действующий глава государства написал об этом в своем Twitter.

«Только что провел очень приятную встречу с генпрокурором Биллом Барром в Белом доме. У нас были очень хорошие отношения, он проделал отличную работу! Согласно его письму, Билл уйдет со своего поста накануне Рождества, чтобы провести праздники в кругу семьи», – сказано в твите.

Официальные результаты голосования Коллегии выборщиков подсчитает новый состав Конгресса США 6 января 2021 года на заседании обеих палат под председательством Майка Пенса. Новый президент страны вступит в должность 20 января 2021 года после церемонии инаугурации, которая пройдет у Капитолия в Вашингтоне. В ходе всего периода до указанной даты команда Байдена будет определяться с распределением постов в будущей администрации.

Президентские выборы в США состоялись пять недель назад, но голоса выборщиков, окончательно определяющие, кто станет новым хозяином Белого дома, были поданы лишь в понедельник, 14 декабря.