Авторы совместного расследования Bellingcat, CNN и The Insider при участии Der Spiegel и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), на которое обращает внимание Znak.Сom, пришли к выводу, что за преступлением может стоять группа восьми оперативников из секретного подразделения силового ведомства, действующего под прикрытием Института криминалистики ФСБ.

Проанализировав авиаперелеты подозреваемых, а также данные биллинга их телефонных разговоров, журналисты выяснили, что они следили за Алексеем Навальным с 2017 года, когда он заявил о планах по выдвижению на пост президента России, а в 2020 году предприняли как минимум еще одну попытку отравления оппозиционера. В своем очередном видео Навальный называет имена и псевдонимы своих «недоброжелателей» и показывает их фотографии.

Утверждается, что подготовкой и предполагаемым отравлением занимались Алексей Александров («Фролов»), Константин Кудрявцев («Соколов»), Алексей Кривощеков, Михаил Швец («Степанов»), Станислав Макшаков, Иван Осипов («Спиридонов»), Владимир Паняев, Олег Таякин («Тарасов»). В скобках указаны их вероятные псевдонимы.

Из расследования СМИ и подключившегося к нему на завершающем этапе главы ФБК следует, что сотрудники ФСБ в последние годы следовали повсюду за политиком, пользуясь при этом другими рейсами и вылетая из других аэропортов. Как оказалось, больше всего оперативники сопровождали Навального в поездках в 2017 и 2020 годах, о чем свидетельствуют информация о перемещениях и данные биллинга мобильных телефонов, к которым удалось получить доступ.

Например, во время поездки в Сибирь, в ходе которой был отравлен Навальный, его сопровождали три сотрудника ФСБ — Алексей Александров, Иван Осипов и Владимир Паняев. Обратные билеты в Москву они купили через пять минут после того, как это сделал Алексей Навальный. Интересно, что Паняев был зарегистрирован в одном доме с Навальным, однако после отравления оппозиционера адрес его регистрации сменился на: Лубянка, 1, где находится ФСБ.

Кроме того, во время командировки Навального оперативники как минимум дважды активно связывались друг с другом и со своими коллегами в Москве. Один из пиков активности группы, отмечает Znak.Com, произошел в ночь на 19 августа, когда предположительно мог быть отравлен политик.

Позже, когда стало известно, что Навальный выжил после отравления, сотрудники ФСБ сдали свои билеты в Москву и отправились в Горно-Алтайск, откуда они, по предположению журналистов, могли уехать в соседний город Бийск в Институт проблем химико-энергетических технологий. Там им предположительно должны были помочь избавиться от одежды со следами «Новичка».

Расследователи утверждают, что первая попытка отравления Навального была предпринята в июле 2020 года, когда он с женой улетел в Калининград. Как выяснилось, туда же вслед за политиком отправились Александров, Швец и Паняев. Во время поездки они активно обменивались сообщениями с остальными коллегами.

Реакция Навального

Сам Навальный, комментируя расследование, назвал произошедшее «государственным терроризмом». «Это не ФСБ-шники, работающие на заказ олигарха или чиновника, которого я обидел своим расследованием. Целый департамент ФСБ под руководством высоких начальников в течение двух лет ведет операцию, в ходе которой несколько раз пытаются убить меня и членов моей семьи, получая химическое оружие в секретной государственной лаборатории», – сказал оппозиционер.

По его словам, «операция такого масштаба и такой длительности» могла быть организована только представителями властей.

В Кремле пока не отреагировали на расследование. Ранее официальные представители Москвы неоднократно заявляли, что не было самого факта отравления Алексея Навального. Уголовное дело по факту применения «Новичка» также не возбуждено.

20 августа Навальному стало плохо на борту самолета, когда он в возвращался в Москву из Томска, где встречался со своими сторонниками в преддверии региональных выборов. Самолет экстренно сел в Омске, после чего политика доставили в местную больницу скорой помощи, где он впал в кому. Через два дня Навального транспортировали на лечение в клинику Charite в Берлине.

Нервно-паралитическое вещество «Новичок» было разработано в СССР в 1970-1980-х годах. Название «Новичок» используется для обозначения группы высокотоксичных нервно-паралитических агентов, состав которых несколько отличается от более известных ядовитых газов VX и зарина.

В ноябре 2019 года члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) согласились расширить «Список 1» запрещенных химикатов в рамках соответствующей Конвенции, включив туда вещества группы «Новичок». Этот запрет вступил в силу 7 июня 2020 года.

Использование любого химического вещества в качестве оружия запрещено Конвенцией о запрещении химического оружия, вступившей в силу в 1997 году. РФ является участником этой Конвенции.

В результате скандала с отравлением Навального ЕС и Великобритания в отношении 6 высокопоставленных чиновников РФ ввели персональные санкции.