Украинская стратегия по атаке на НПЗ дает о себе знать — все больше жителей России жалуются на нехватку бензина, сообщает газета Guardian. После серии украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы топливо в ряде регионов стало дефицитом, а цены бьют рекорды, отмечает издание.

На заправках на Дальнем Востоке, на юге страны и в аннексированном Крыму очереди растягиваются на часы. Многие водители вынуждены покупать дорогой А-98 вместо привычного А-95, констатируют авторы Guardian.

В августе украинские дроны ударили как минимум по десятку объектов, в том числе по нефтепроводу Рязань–Москва. По оценкам аналитиков, выведено из строя до 17% мощностей НПЗ России, это около 1,1 млн баррелей в сутки.

Атаки повторяются волнами, ремонтировать заводы не успевают, уточняет издание.

Санкции усугубляют кризис: без западных технологий восстановление идет медленно. Даже до обострения Москва ограничивала экспорт бензина, чтобы покрыть внутренний спрос. Но внутреннее производство едва покрывает внутренние потребности страны, поэтому система крайне уязвима, утверждает газета.

По ее данным, оптовые цены на А-95 выросли на 54% с января и превысили 82 тыс. рублей за тонну. Соцсети наводнены видео с жалобами водителей. В Дальнегорске мужчина снял длинную очередь, утверждая: «Стоим часами, а гарантии, что зальем бак, нет».

Популярный Telegram-канал шутит: «Скоро бензин будут наливать в бокалы, а не баки».