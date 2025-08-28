Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян опроверг слухи о 99-летней аренде так называемого «Маршрута Трампа», который должен соединить Азербайджан с Нахчыванской автономией через территорию Армении. По его словам, такие утверждения не соответствуют действительности, а сроки и технические параметры проекта еще предстоит обсудить.

Мирзоян подчеркнул, что земля под будущую инфраструктуру останется в собственности Армении, а контроль и безопасность маршрута будет обеспечивать Ереван. В реализации проекта предусмотрено участие США и еще одного партнера, который займется строительством и управлением коридора.

По словам министра, до запуска маршрута необходимо провести демаркацию границы, установить государственные флаги и построить пункты пограничного и таможенного контроля.

«Как вы себе представляете по-иному? Это же должно быть в рамках территориальной целостности, суверенитета, юрисдикции и в соответствии с принципом взаимности», — сказал Мирзоян в интервью общественному телевидению Армении.