Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян опроверг слухи о 99-летней аренде так называемого «Маршрута Трампа», который должен соединить Азербайджан с Нахчыванской автономией через территорию Армении. По его словам, такие утверждения не соответствуют действительности, а сроки и технические параметры проекта еще предстоит обсудить.
Мирзоян подчеркнул, что земля под будущую инфраструктуру останется в собственности Армении, а контроль и безопасность маршрута будет обеспечивать Ереван. В реализации проекта предусмотрено участие США и еще одного партнера, который займется строительством и управлением коридора.
По словам министра, до запуска маршрута необходимо провести демаркацию границы, установить государственные флаги и построить пункты пограничного и таможенного контроля.
«Как вы себе представляете по-иному? Это же должно быть в рамках территориальной целостности, суверенитета, юрисдикции и в соответствии с принципом взаимности», — сказал Мирзоян в интервью общественному телевидению Армении.
Премьер-министр Никол Пашинян ранее заявлял, что «Маршрут Трампа во имя мира и процветания» станет крупнейшим инвестиционным проектом в современной истории Армении. По его словам, благодаря проекту Иран получит выход по железной дороге от Персидского залива к Черному морю, а Россия — прямое сообщение с Ираном.
8 августа в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент США Дональд Трамп подписали трехстороннюю декларацию из семи пунктов. В ней Баку и Ереван подтвердили готовность работать над мирным соглашением.
В документе также указывается, что Армения готова передать маршрут, соединяющий западные регионы Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, под управление США.
На пресс-конференции Дональд Трамп заявил, что аренда «Маршрута Трампа ради международного мира и процветания» (Trump Route for International Peace and Prosperity — TRIPP) «может продлиться до 99 лет».