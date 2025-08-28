Увольнения сотрудников ЦРУ, много лет занимавшихся Россией и Украиной, потенциально лишают администрацию США опыта ведения переговоров по украинскому конфликту. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.
Бывшие американские чиновники считают, что кадровые решения были связаны с оценкой 2017 года о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США 2016 года, которое Москва отвергает.
По информации издания, спустя четыре дня после саммита США и России на Аляске сотруднице ЦРУ, имя которой не раскрывается, аннулировали доступ к секретным материалам. Тогда же ее карьера в разведке завершилась. Она занимала руководящую должность в сфере анализа России и Евразии, но не была одним из основных авторов доклада о вмешательстве.
Всего, по данным газеты, отозваны допуски у 37 сотрудников, включая высокопоставленных офицеров ЦРУ. Директор национальной разведки Тулси Габбард объяснила это тем, что уволенные сотрудники якобы «занимались политизацией или превращали разведку в оружие для продвижения личных, пристрастных или необъективных целей».
Источники WP отмечают, что теперь оставшиеся в ведомстве будут менее склонны представлять информацию, противоречащую позиции президента Дональда Трампа.
О похожем случае писало и The Economist: 19 августа из ЦРУ уволили высокопоставленного аналитика, курировавшую вопросы, связанные с Россией и другими постсоветскими странами. Она проработала в разведке более 20 лет.
Бывший директор ЦРУ Уильям Бернс, занимавший пост при президенте Джо Байдене, поддержал уволенных и назвал подобные действия «самоубийством».
Среди решений нынешней администрации, которые, по его словам, ослабили позиции США в мире, он упомянул ликвидацию Агентства США по международному развитию (USAID), сокращение бюджета Госдепартамента наполовину и увольнение целого ряда опытных сотрудников.
Ранее Financial Times писала, что в окружении Трампа отсутствуют эксперты по России. Издание отмечало, что предварительными переговорами с Москвой занимался спецпосланник президента Стив Уиткофф, не имеющий дипломатического опыта, в то время как карьерные дипломаты были отстранены.