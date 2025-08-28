Увольнения сотрудников ЦРУ, много лет занимавшихся Россией и Украиной, потенциально лишают администрацию США опыта ведения переговоров по украинскому конфликту. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

Бывшие американские чиновники считают, что кадровые решения были связаны с оценкой 2017 года о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США 2016 года, которое Москва отвергает.

По информации издания, спустя четыре дня после саммита США и России на Аляске сотруднице ЦРУ, имя которой не раскрывается, аннулировали доступ к секретным материалам. Тогда же ее карьера в разведке завершилась. Она занимала руководящую должность в сфере анализа России и Евразии, но не была одним из основных авторов доклада о вмешательстве.

Всего, по данным газеты, отозваны допуски у 37 сотрудников, включая высокопоставленных офицеров ЦРУ. Директор национальной разведки Тулси Габбард объяснила это тем, что уволенные сотрудники якобы «занимались политизацией или превращали разведку в оружие для продвижения личных, пристрастных или необъективных целей».

Источники WP отмечают, что теперь оставшиеся в ведомстве будут менее склонны представлять информацию, противоречащую позиции президента Дональда Трампа.