Как Вашингтон лишил себя экспертов по России
Увольнения сотрудников ЦРУ с опытом работы по России и Украине лишают США компетенции в переговорах по украинскому конфликту, сообщают СМИ
Опытные сотрудники ЦРУ уволены после саммита США и России на Аляске / Reuters
28 августа 2025 г.

Увольнения сотрудников ЦРУ, много лет занимавшихся Россией и Украиной, потенциально лишают администрацию США опыта ведения переговоров по украинскому конфликту. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

Бывшие американские чиновники считают, что кадровые решения были связаны с оценкой 2017 года о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США 2016 года, которое Москва отвергает.

По информации издания, спустя четыре дня после саммита США и России на Аляске сотруднице ЦРУ, имя которой не раскрывается, аннулировали доступ к секретным материалам. Тогда же ее карьера в разведке завершилась. Она занимала руководящую должность в сфере анализа России и Евразии, но не была одним из основных авторов доклада о вмешательстве.

Всего, по данным газеты, отозваны допуски у 37 сотрудников, включая высокопоставленных офицеров ЦРУ. Директор национальной разведки Тулси Габбард объяснила это тем, что уволенные сотрудники якобы «занимались политизацией или превращали разведку в оружие для продвижения личных, пристрастных или необъективных целей».

Источники WP отмечают, что теперь оставшиеся в ведомстве будут менее склонны представлять информацию, противоречащую позиции президента Дональда Трампа.

О похожем случае писало и The Economist: 19 августа из ЦРУ уволили высокопоставленного аналитика, курировавшую вопросы, связанные с Россией и другими постсоветскими странами. Она проработала в разведке более 20 лет.

Бывший директор ЦРУ Уильям Бернс, занимавший пост при президенте Джо Байдене, поддержал уволенных и назвал подобные действия «самоубийством».

Среди решений нынешней администрации, которые, по его словам, ослабили позиции США в мире, он упомянул ликвидацию Агентства США по международному развитию (USAID), сокращение бюджета Госдепартамента наполовину и увольнение целого ряда опытных сотрудников.

Ранее Financial Times писала, что в окружении Трампа отсутствуют эксперты по России. Издание отмечало, что предварительными переговорами с Москвой занимался спецпосланник президента Стив Уиткофф, не имеющий дипломатического опыта, в то время как карьерные дипломаты были отстранены.

