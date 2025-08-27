Си Цзиньпин начал крупнейшую за десятилетия чистку в китайской армии, отстраняя высокопоставленных офицеров, которых сам же продвигал. Председатель КНР демонстрирует трещины в своей, казалось бы, абсолютной власти над вооруженными силами, пишет Bloomberg.

Эксперты отмечают, что по масштабу кампания беспрецедентна — в последний раз столь массовые чистки среди генералитета были во времена Мао Цзэдуна.

По данным Bloomberg, Си сместил почти пятую часть генералов, назначенных им лично — это беспрецедентный шаг для Китая. Чистка стартовала в 2023 году, когда Си внезапно отправил в отставку Ли Юйчао, командующего Ракетными войсками армии Китая, отвечающими за ядерный арсенал КНР.

Позднее государственные СМИ связали его увольнение с антикоррупционным расследованием. Этот шаг вызвал волну отставок и арестов, радикально изменивших состав Центрального военного совета (ЦВС), который возглавляет сам Си.

В прошлом году председатель КНР также сместил министра обороны Ли Шанфу, обвинив его в махинациях с военными закупками, и лишил поста его предшественника Вэй Фэнхэ. Расследование затронуло ракетную программу Китая и систему поставок вооружений, а также соратников в оборонной промышленности и ближайшее окружение Си.