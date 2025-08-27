Си Цзиньпин начал крупнейшую за десятилетия чистку в китайской армии, отстраняя высокопоставленных офицеров, которых сам же продвигал. Председатель КНР демонстрирует трещины в своей, казалось бы, абсолютной власти над вооруженными силами, пишет Bloomberg.
Эксперты отмечают, что по масштабу кампания беспрецедентна — в последний раз столь массовые чистки среди генералитета были во времена Мао Цзэдуна.
По данным Bloomberg, Си сместил почти пятую часть генералов, назначенных им лично — это беспрецедентный шаг для Китая. Чистка стартовала в 2023 году, когда Си внезапно отправил в отставку Ли Юйчао, командующего Ракетными войсками армии Китая, отвечающими за ядерный арсенал КНР.
Позднее государственные СМИ связали его увольнение с антикоррупционным расследованием. Этот шаг вызвал волну отставок и арестов, радикально изменивших состав Центрального военного совета (ЦВС), который возглавляет сам Си.
В прошлом году председатель КНР также сместил министра обороны Ли Шанфу, обвинив его в махинациях с военными закупками, и лишил поста его предшественника Вэй Фэнхэ. Расследование затронуло ракетную программу Китая и систему поставок вооружений, а также соратников в оборонной промышленности и ближайшее окружение Си.
Очередной жертвой чистки стал адмирал Мяо Хуа, возглавлявший политический департамент ЦВС и отвечавший за идеологическую лояльность армии. На прошлой неделе Пекин подтвердил его отставку после месяцев слухов. Ранее Мяо лишился депутатского мандата в парламенте КНР из-за «серьезных дисциплинарных нарушений» — партийного эвфемизма для обозначения коррупции.
В результате репрессий в составе ЦВС осталось лишь четыре действующих члена против семи в начале третьего срока Си. Это минимальный показатель со времен окончания правления Мао в 1976 году.
Си пришел к власти в 2012 году с обещанием бороться с «тиграми и мухами» — крупными чиновниками и мелкими бюрократами. С тех пор под следствием оказались более миллиона партийцев. Но теперь под удар попали его собственные протеже. Это вызывает сомнения в его способности выбирать кадры и в лояльности тех генералов, которым он больше всего доверял, заключает издание.