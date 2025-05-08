Израиль позволил сотням палестинцев покинуть сектор Газа после месяцев почти полной блокады, пишет Financial Times (FT). Дипломаты считают, что это может быть первым этапом американского плана зачистки Газы от палестинцев.

В феврале президент США Дональд Трамп призвал переселить всех 2,1 млн жителей эксклава, что ООН, правозащитные организации и правительства ряда стран расценили как этническую чистку.

Израильские министры, включая министра обороны Исраэля Каца, поддержали инициативу Трампа и даже объявили о создании механизма для содействия «добровольным» отъездам.

По словам источников FT, большинство уехавших — это обладатели двойного гражданства, их родственники, пациенты с направлением на лечение или лица с визами в третьи страны. Среди них есть и те, кому ранее неоднократно отказывали в выезде.

Израильская военная администрация COGAT подтвердила организацию «десятков» таких отъездов по распоряжению политического руководства. С начала года Франция приняла более 170 человек, Германия — свыше 70. Остальные страны приняли меньшее количество.

После захвата Израилем пограничного перехода Рафах в мае 2024 года выезд из сектора практически стал невозможным. Лишь в конце года начались редкие эвакуации, которые заметно ускорились после заявления Трампа о том, что США должны взять под контроль Газу и переселить все ее население.

Попытки Вашингтона убедить Египет и Иорданию принять беженцев провалились. Арабские страны отвергли план передать Газу под управление Израиля и превращение сектора в «ближневосточную Ривьеру» без палестинцев. Все страны региона подчеркнули, что Газой должны управлять палестинцы, их выселение и депортация — это военное преступление.

Однако в Вашингтоне и Тель-Авиве так не считают. Новая волна тревоги возникла после того, как правительство Нетаньяху утвердило план по дальнейшей оккупации Газы. Чиновники прямо говорят, что одна из целей операции — «добровольное» переселение жителей на юг сектора, создание там непригодных для жизни условий, чтобы как можно больше палестинцев уехали.

Многие из тех, кто покинул Газу, заявляют, что намерены вернуться. Палестинская писательница Дунья аль-Амаль Исмаил, уехавшая во Францию по гранту, рассказала, что не подписывала никаких документов о переезде.

«Я бы вернулась назад на КПП, если бы меня заставили это подписать», — отметила палестинка.



