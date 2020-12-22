Если рынок всегда стремится к балансу, ибо спрос и предложение всегда найдут равновесие, то закон единой цены выводит это равновесие на межнациональный уровень. Восточная Азия и Океания закрепили основы новой мировой экономики, подписав 510-страничное соглашение о Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП) – крупнейшей зоны свободной торговли на планете. Что же теперь будет с международной торговлей Ближнего Востока, России, ЕС и Америки?

На государства-члены ВРЭП приходится треть всего мирового ВВП, треть всей мировой торговли и треть населения Земли. Однако их крупнейшими торговыми партерами остаются страны Ближнего Востока, Западной Европы и Северной Америки. Кроме того, раз их крупнейшие торговые партнеры – это страны Запада, то расчеты им приходится осуществлять тоже в валютах западных стран – в долларах и евро.

По этой причине если углубление разделения труда азиатско-тихоокеанского региона, рост торговли внутри этих стран и расширение регионального рынка будут достигнуты, то торговля между этими странами превзойдет по объемам те, что с Европой и Америкой. Соответственно, и резервные валюты стран Запада будут вытеснены из международных расчетов. Таким образом, на наших глазах центр мировой экономики дрейфует со все большей скоростью на Восток.

Соглашение о ВРЭП, куда входят Китай, Япония, Южная Корея, страны Ассоциации Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Австралия и Новая Зеландия, стало продолжением Всемирной торговой организации (ВТО). Если в ВТО входят почти все страны мира, и соглашения в рамках этой организации подразумевают принцип взаимности (в ответ на тарифы одной страны – другая страна вводит такие же тарифы) и недискриминации товаров (товары любого происхождения должны иметь равный доступ к национальному рынку), то ВРЭП углубляет такое торговое сотрудничество, но уже в пределах определенного региона, что стало результатом многолетних переговоров.

Однако ВРЭП хоть и превосходит ВТО по глубине интегрированности, оно не идет ни в какое сравнение с Евразийским экономическим союзом и, тем более, с Европейским союзом. С другой стороны, такая глубина сотрудничества и не была целью для ВРЭП, где ключевые вопросы, связанные с урегулированием нетарифных барьеров (манипулирование курсом нацвалюты) остается за рамками договоренностей. ВРЭП лишь собрало воедино все существующие соглашения о торговом сотрудничестве региона и установило правовые основы для углубления и укрепления региональной цепи добавочной стоимости и региональной производственной цепочки – механизмов, когда один товар производится рядом стран.

Теперь, как стало известно из текста соглашения ВРЭП, торговля по соглашениям ВТО в пределах региона Восточной и Юго-Восточной Азии и Океании остается в ведении соглашений этого самого ВТО, который устанавливает принципы торговли. Однако новое соглашение – ВРЭП – либерализует торговые отношения еще больше, и движение товаров, услуг и капитала будет регулироваться положениями именно этого Партнерства. Другими словами, станет дешевле и быстрее производить и продавать товар странам ВРЭП, нежели тем странам, у которых отдельные соглашения с государствами-членами ВРЭП, а все торговые споры, возникающие в этом Партнерстве, будут решаться в органах самого ВРЭП.

Еще одним интересным аспектом здесь стало то, что Япония и Южная Корея, которые традиционно были ориентированы на страны Запада, получат преимуществ больше, чем остальные. Это соглашение им поможет ускорить рост ВВП до одного процента. Одновременно с этим мощь и размер китайской экономики позволят не только объединить вокруг себя восточные страны западного блока (Японию, Корею, Австралию и Новую Зеландию), но и страны АСЕАН, хотя и считается, что как раз именно вокруг АСЕАН и формируется новое Партнерство.

Чтобы дорисовать новую картину мира, нужно вспомнить проект Китая «Один пояс. Один Путь», который также называют новым Шелковым путем. Инфраструктурный проект стоимостью в 8 триллионов долларов должен соединить железнодорожными, автомобильными и морскими путями весь Евразийский континент. Так, если Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (ВРЭП) создаст более углубленную региональную производственную цепочку, то Шелковый путь позволит товарам этой цепочки достичь рынков по всему континенту.

В новом китайском мировом порядке нет места для одних держав, но есть для других. Если страны Центральной Азии и Ближнего Востока уже давно переориентировались в поставках природных ресурсов на Китай, включая и те, что находятся под западными санкциями (к примеру, Иран), то Россия и Турция оказались в очень интересном положении.

Известно, что до свержения Каддафи Китай немало инвестировал в Ливию, а у России там были крупные контракты в сфере вооружения и строительства железных дорог. Ныне эта страна находится под контролем Турции и России. Этот регион, в целом, очень интересен для Китая, так как одно из ответвлений нового Шелкового пути проходит именно через средиземноморский бассейн. Тут вспоминается и то, что влияние Кипра с Грецией сильно уступает турецкому в данном регионе.

Наконец, и сам Ближний Восток тоже отходит к России и Турции, где вопрос Сирии, например, решался именно этими странами. Через Ближний Восток, как мы знаем, проходит еще одна ветка «Одного пояса. Одного пути». Более того, ситуация в Южном Кавказе после недавней войны урегулирована.

Северный морской путь и железные и автомобильные дороги контролируются Россией. Завершая с путями, скажем о самом интересном решении, которое было принято недавно Суданом: в порту Судан будет размещена военная база России. Однако и здесь военный контингент Турции также присутствует. Напомню, что через Красное море, которое омывает восток Судана, в Средиземное море через Суэцкий канал проходит 12% всех экспортируемых товаров мира.

Однако если Турция и Россия помимо экспорта и транзита сырья, нефтепродуктов и сельхозпродукции берут под свой военный контроль все торговые пути из Азии в Европу и Северную Африку (некоторые совместно с другими странами СНГ), то Индия и США оказываются аутсайдерами. Для Индии существует риск того, что китайские товары заполонят страну, а ее (Индии) экономическая политика протекционизма похожа на американскую, президент которого (Трамп) вышел из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве, в котором должны были быть, по замыслу Обамы, США, Япония, Корея, страны АСЕАН, Австралия, Новая Зеландия и некоторые страны Латинской Америки, но без Китая. Теперь же китайская инициатива ВРЭП включает большинство этих стран, но не включает США.

Евросоюз также не хочет оставаться в стороне. На данный момент у ЕС заключены торговые соглашения с Сингапуром, Вьетнамом, Японией, Кореей, а также идут переговоры с Индонезией, Австралией и Новой Зеландией. Однако сотрудничество ЕС с новым объединением ВРЭП – это лишь соглашение о доступе товаров, произведенных в зоне ЕС и тех, что на Востоке. Будут ли заключены новые соглашения между ЕС и самим ВРЭП, пока говорить рано.

Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство включает в себя Сингапур, Гонконг и Японию как финансовых гигантов. Вместе с Китаем, Южной Кореей, АСЕАН и Австралией и Новой Зеландией ВРЭП становится больше и сильнее, чем страны Запада вместе взятые. Однако на пути в Европу, как и в древние времена, растет военно-политическое и экономическое влияние исламского мира, где Турция становится одним из лидеров и России. Для самой же Азии – это скорее вопрос экономики, а не идеологии. Новый порядок ставит торговлю и благосостояние выше политических взглядов и режимов, а потому и интересы других стран Евразии удачно впишутся в новый мир.