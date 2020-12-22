Математики со всего мира опубликовали открытое письмо с требованием освободить арестованного аспиранта МГУ Азата Мифтахова. Такое заявление было сделано в рамках Санкт-Петербургской зимней молодежной конференции по теории вероятностей и математической физике, которая началась с напоминания об уголовном преследовании молодого ученого. Мероприятие прошло в минувший понедельник, 21 декабря. «Открывая нашу конференцию, мы не можем забывать о том, что наш коллега Азат Мифтахов лишен возможности участвовать в ней вместе с нами. Азат Мифтахов является политзаключенным и уже почти 2 года находится в заключении. Мы не можем забывать, что Азата пытали, чтобы выбить признательные показания, и уголовное дело о пытках до сих пор не возбуждено», – отметил профессор РАН, ведущий научный сотрудник МИАН им. В. А. Стеклова и организатор мероприятия Александр Буфетов.

Он также призвал всех подписать петицию об освобождении Азата Мифтахова из-под стражи. К настоящему времени ее подписали профессора и научные сотрудники ведущих университетов России, Великобритании Франции, Италии, Канады, Израиля, Бразилии, Дании и США, включая престижный Массачусетский технологический институт. Среди наиболее заметных подписантов – член Национальной академии наук США Виктор Кац, член Американского математического сообщества Бьорн Пуунен, профессор Массачусетского технологического института Павел Этингоф, отмечает «МБХ медиа».

«Мы считаем Азата политзаключенным, которого несправедливо преследуют из-за его анархистских взглядов. Сотрудники правоохранительных органов пытали его, ограничивали доступ к научной литературе, угрожали личной безопасности его родственников», – указано в письме.

Азат Мифтахов – математик, аспирант Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. С февраля 2019 года находится в СИЗО по делу о незаконном изготовлении взрывчатых веществ (часть 1 статьи 223 УК). Уголовное дело было заведено после якобы обнаружения в подмосковной Балашихе самодельного взрывного устройства, которое не было приведено в действие. Силовики, как признался Мифтахов, били его и пытали шуруповертом.

Позже полицейские отпустили математика, однако затем задержали уже по другому уголовному делу – по обвинению в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК). Речь идет предположительно о поджоге офиса «Единой России» в Ховрино в январе 2018 года. В качестве доказательств обвинение ссылается на показания засекреченных свидетелей. Позже члены Общественной наблюдательной комиссии зафиксировали следы пыток на лице и теле Азата Мифтахова. По его словам, из него выбивали признательные показания. Правовой центр «Мемориал» признал Азата Мифтахова политзаключенным. По словам адвоката Светланы Сидоркиной, обвинительный приговор может быть вынесен в ближайшие дни, после чего молодому ученому могут предъявить новое обвинение в создании взрывчатых веществ.