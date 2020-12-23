Лос-анджелесская организация Top Beauty World, основанная тремя пластическими хирургами, составила списки самых красивых женщин и мужчин планеты. Среди представительниц прекрасного пола лидирует турецкая актриса из нашумевшего сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчель, сообщает CNN Türk.

Рейтинг «100 самых красивых женщин мира» был составлен следующим образом: выбор основывался на таких параметрах, как пропорции лицах знаменитости (50%), интернет-голосование (30%) и соответствие международным стандартам красоты (20%). В итоге первой красавицей планеты признали звезду сериалов «Постучись в мою дверь», «Любовь не понимает слов», «Дочери Гюнеш» и «Кольцо» 27-летнюю Ханде Эрчель.

Ханде обогнала таких знаменитостей, как индийская актриса Дипика Падуконе и модель Барбара Палвин. Помимо Эрчель, пластические хирурги включили в список еще пять турецких актрис. На 29-ом месте – номинант международной премии «Эмми» 38-летняя Туба Бююкюстюн. 45-ую строчку заняла звезда сериала«Королек – птичка певчая» и супруга Бурака Озчивита Фахрие Эвджен (34).

Исполнительница главной роли в сериале «Ранняя пташка», имевшего оглушительный успех в Италии, Испании и других странах мира, Демет Оздемир (28) – на 75-м месте, а рыжеволосая красотка из любимого телепроекта россиянок «Любовь напрокат» Эльчин Сангу (35) – на 83-м. 89-ю позицию рейтинга заняла актриса из нашумевшего сериала «Черная любовь», которая сейчас радует зрителей в проекте «Дочь посла» – Неслихан Атагюль (28).

В списке «100 самых красивых мужчин планеты», в который вошли восемь турецких мужчин, первую тройку между собой распределили китайский актер дорам Чжан Чао (32), корейский певец Ви – Ким Тэхен (24) и индийский актер Шахрукх Хан (55). На 17-м месте – известный по проектам «Прилив», «Дикий мед» и «Защитник» актер Чагатай Улусой (30). 33-ю позицию занял исполнитель роли Бехлюля из легендарного сериала «Запретная любовь» и лицо модных турецких брендов Кыванч Татлытуг (37).

Партнер Ханде Эрчель по сериалу «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин (33), с которым ей сейчас активно приписывают роман, – на 38-м месте, а Барыш Ардуч (33) из «Любви напрокат» – на 68-м. Джан Яман (31 год), которому в Италии посвящают книги и телепрограммы, а в Испании тысячи женщин встречают его прямо в аэропорту, всего лишь на 89-й строчке. Также в рейтинг вошли актеры Ураз Кайгылароглу (33), Бурак Озчивит (35) и Бурак Тозкопаран (28).