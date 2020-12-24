Идея «Москва – Третий Рим» давно устарела и не представляет никакого интереса для Русской православной церкви. Такое мнение выразил председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в интервью греческому изданию «Катемирини», на которое обратил внимание международный христианский портал Baznica.Info.

На вопрос, справедливы ли слова представителей греческого патриархата с центром в Стамбуле о том, что РПЦ поддерживает имперскую политику Кремля и мечтает подчинить себе все мировое православие, опираясь на концепцию «Москва – Третий Рим», митрополит Иларион ответил, что эта идея «давно уже ушла в прошлое» и никакого интереса не представляет.

«Если говорить обо всей мифологии, которая раздута вокруг Русской Церкви, о том, что мы якобы проповедуем теорию Третьего Рима… Найдите нам хоть один официальный документ Русской Церкви, где говорится о том, что мы признаем Москву «Третьим Римом». Хоть один документ нашего церковного собора, хоть одно выступление патриарха, где бы об этом говорилось, или хоть одно мое выступление. Нет такого. Это была концепция, которая несколько веков назад сформировалась, которая давно уже ушла в прошлое, и никакого интереса для нас она не представляет. Так же как никакого желания возглавить мировое православие у нас нет. Нас вполне устраивает то место, которое мы занимаем», – заявил он.

По словам митрополита Илариона, до разрыва евхаристического общения с греческим патриархатом с центром в стамбульском Фенере РПЦ не отрицала традиционный статус его главы как первого среди предстоятелей Поместных Церквей, но первого «по чести, а не по власти».

Как указывает издание, доктрина «Москва – Третий Рим» сложилась в период возвышения Московского княжества. Согласно этой идее, Москва является преемником Римской и Византийской империй. Два первых Рима, согласно ее теоретикам, – древний Рим и Константинополь – пали за измену истинной вере, и их место заняла столица единственного в мире независимого на тот момент православного государства.