Федеральное ведомство по охране Конституции Германии (BfV) временно отказалось от публичных заявлений о том, что партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) является подтвержденной правоэкстремистской организацией. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на представителей суда.

Как сообщила пресс-секретарь суда, между ведомством и партией заключено соглашение о приостановке действий в рамках текущего правового спора. До вынесения судебного решения BfV не будет называть АдГ экстремистской структурой в публичных заявлениях и не сможет рассматривать ее как таковую в своей деятельности.

Тем не менее ведомство сохраняет за собой право наблюдать за партией в статусе «подозрительного случая». Это означает, что инструменты наблюдения — такие как слежка, информаторы, аудио- и видеозапись — могут применяться, хотя и с более высоким порогом юридического обоснования, чем в случае подтвержденного экстремистского статуса.

Ранее BfV классифицировало «Альтернативу для Германии» как правоэкстремистскую организацию, ссылаясь на «экстремистский характер всей партии» и ее «пренебрежение к человеческому достоинству». До этого партия числилась в категории подозреваемых.

В ответ на действия ведомства партия подала иск в административный суд Кельна. Пресс-секретарь лидера АдГ Алисы Вайдель Даниэль Тапп подтвердил подачу иска и заявил, что в партии наблюдается рост числа заявлений о вступлении после обострения конфликта с ведомством.