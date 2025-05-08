ПОЛИТИКА
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«Альтернатива для Германии» избавилась от статуса экстремистов
Федеральное ведомство по охране Конституции временно прекратит называть «Альтернативу для Германии» подтвержденной праворадикальной организацией до завершения судебного разбирательства
«Альтернатива для Германии» избавилась от статуса экстремистов
Алиса Вайдель / Reuters
8 мая 2025 г.

Федеральное ведомство по охране Конституции Германии (BfV) временно отказалось от публичных заявлений о том, что партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) является подтвержденной правоэкстремистской организацией. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на представителей суда.

Как сообщила пресс-секретарь суда, между ведомством и партией заключено соглашение о приостановке действий в рамках текущего правового спора. До вынесения судебного решения BfV не будет называть АдГ экстремистской структурой в публичных заявлениях и не сможет рассматривать ее как таковую в своей деятельности.

Тем не менее ведомство сохраняет за собой право наблюдать за партией в статусе «подозрительного случая». Это означает, что инструменты наблюдения — такие как слежка, информаторы, аудио- и видеозапись — могут применяться, хотя и с более высоким порогом юридического обоснования, чем в случае подтвержденного экстремистского статуса.

Ранее BfV классифицировало «Альтернативу для Германии» как правоэкстремистскую организацию, ссылаясь на «экстремистский характер всей партии» и ее «пренебрежение к человеческому достоинству». До этого партия числилась в категории подозреваемых.

В ответ на действия ведомства партия подала иск в административный суд Кельна. Пресс-секретарь лидера АдГ Алисы Вайдель Даниэль Тапп подтвердил подачу иска и заявил, что в партии наблюдается рост числа заявлений о вступлении после обострения конфликта с ведомством.

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