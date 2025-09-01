Мелани О’Брайен, профессор международного права Университета Западной Австралии, назвала резолюцию «окончательным заявлением экспертов», подтверждающим, что происходящее в Газе соответствует юридическому определению геноцида.

Международная ассоциация исследователей геноцида (IAGS), основанная в 1994 году преимущественно экспертами еврейского происхождения, объединяет ученых, историков, политологов и правозащитников. МИД Израиля не прокомментировал резолюцию, которая подчеркивает необходимость срочных мер для защиты населения Газы.

Конвенция ООН 1948 года, принятая после Холокоста, определяет геноцид как действия с намерением уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу и обязывает страны предотвращать такие преступления.