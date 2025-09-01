ПОЛИТИКА
Ведущая ассоциация исследователей подтвердила геноцид в Газе
Международное объединение ученых, исследующих природу и причины геноцида, квалифицировало действия Израиля в Газе как геноцид. Резолюцию поддержали 86% проголосовавших
Сектор Газа / Reuters
1 сентября 2025 г.

Ведущая мировая ассоциация исследователей геноцида (IAGS) подавляющим большинством (86% из 500 членов) приняла резолюцию, признающую действия Израиля в палестинском секторе Газа геноцидом в соответствии со статьей II Конвенции ООН 1948 года, сообщила президент IAGS Мелани О’Брайен.

Резолюция осуждает систематические и широкомасштабные израильские преступления против человечности, военные преступления и геноцид против палестинцев.

Документ призывает Израиль немедленно прекратить акты, включая преднамеренные атаки на мирных жителей, в том числе детей, создание условий голода, лишение гуманитарной помощи, воды, топлива, сексуальное и репродуктивное насилие, а также принудительное изгнание населения Газы. Ассоциация особо отметила атаки на гражданскую инфраструктуру, включая больницы, дома и коммерческие здания.

Мелани О’Брайен, профессор международного права Университета Западной Австралии, назвала резолюцию «окончательным заявлением экспертов», подтверждающим, что происходящее в Газе соответствует юридическому определению геноцида.

Международная ассоциация исследователей геноцида (IAGS), основанная в 1994 году преимущественно экспертами еврейского происхождения, объединяет ученых, историков, политологов и правозащитников. МИД Израиля не прокомментировал резолюцию, которая подчеркивает необходимость срочных мер для защиты населения Газы.

Конвенция ООН 1948 года, принятая после Холокоста, определяет геноцид как действия с намерением уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу и обязывает страны предотвращать такие преступления.

