Жизнь принцев и принцесс кажется обывателю легкой и беззаботной сказкой, не обремененной трудностями и предполагающей исключительно праздность и вседозволенность. Однако не в случае османских принцев. Значительно расширив свои границы, Османская порта раскинулась на трех континентах, вобрав в себя все многообразие народностей и культур присоединившихся к ней территорий. Безусловно, управлять таким огромным многонациональным и поликонфессиональным государством было непросто, поэтому постигать все тонкости государственного управления наследным принцам османской династии приходилось особенно тщательно и упорно.Порядок престолонаследия

Еще долгое время после образования Османской империи в государстве не было какой-либо четкой системы передачи власти напрямую от одного правителя к другому, которая бы позволяла наверняка определить будущего наследника. Считалось, что каждый наследник мужского пола имеет равные права на престол. Возраст принцев – шехзаде не имел значение. Действующий правитель не назначал себе преемника, поскольку таким образом мог вмешаться в божественное предопределение, когда «Султана определяет Всевышний». Таким образом, следующим султаном становился самый активный, способный и амбициозный шехзаде. Поскольку у правящего султана могло быть несколько наследников, все они так или иначе были активными претендентами, что, конечно же, усиливало соперничество между ними и их окружением. Подобное положение вещей становилось причиной нарушения миропорядка и причиной гибели огромного количества людей. Ярким примером может служить период Османского междуцарствия, когда после пленения Баязида I Тамерланом его сыновья, разделив осколки империи, стали вести междоусобную борьбу, которая длилась долгие 11 лет. В результате империя потеряла часть своей территории и оказалась в кризисе, который в дальнейшем и послужил поводом для легализации братоубийства.Закон Фатиха

Позже, спустя поколение, внук и тезка Мехмеда I – Мехмед II сумел собрать земли османов воедино и сделать то, что не удалось ни его прадеду, ни отцу – завоевать Константинополь. Как обладатель множества талантов и незаурядного ума, Мехмед II Завоеватель учел опыт предыдущих поколений и закрепил свою власть, разработав кодекс законов Османской империи (Канун-наме), в который в том числе входил закон братоубийства. Закон этот также известен как Закон Фатиха, который, кстати, не был придуман Мехмедом II. Подобная практика существовала и раньше, однако завоеватель Стамбула лишь узаконил ее. Закон звучит так: «И кому из моих детей достанется султанат, во имя всеобщего блага допускается умертвить своих братьев. Это поддерживается и большинством улемов (авторитетными знатоками теоретических и практических сторон ислама – ред.). Действуйте в соответствии с этим». В сущности, османская династия пожертвовала своими членами ради всеобщего блага и сохранения своей целостности.

Кузница будущих султанов

Воспитание и теоретические знания шехзаде получали во дворце благодаря лучшим умам империи того времени. Они изучали литературу, языки, архитектуру, каллиграфию, астрономию, историю, политику и множество других необходимых дисциплин, в том числе и религиозных. Как будущие полководцы, османские принцы обучались верховой езде, владению оружием и всем премудростям военного дела. Кроме этого, каждый из шехзаде обучался какому-либо ремеслу. Например султан Сулейман I был искусным ювелиром, Мехмед II был экспертом в области садоводства, Ахмед I был мастером по изготовлению ложек, султан Селим III был потрясающим оружейником, а султан Абдул-Азиз был профессиональным борцом. Все до единого османские шехзаде по достижению подходящего возраста (14-15 лет) направлялись в провинции (санджаки) в качестве губернаторов (санджак-беев), чтобы на практике применить все полученные ранее знания. Однако позже, после восшествия на престол Селима II – сына султана Сулеймана I, в провинцию стали отправлять только старшего наследника. По традиции, в санджак вместе с шехзаде отправлялась мать, чтобы присматривать за гаремом, и наставник – лала, который был ответственен за обучение и наставление шехзаде, а также управление провинцией. В санджаках создавалась некая аналогия реального устройства османского государства, где шехзаде учились и практиковались в управлении империей. Шехзаде были наместниками в разных регионах империи, однако главными санджаками считались Амасья, Кютахья и, конечно же, Маниса. Так, в Манисе жили 16 шехзаде, восемь из которых стали султанами. Обычно главными претендентами на трон считались те шехзаде, кого отправляли управлять Манисой, поскольку она ближе всего располагалась к столице, что в случае кончины правящего султана позволяло претенденту быстрее добраться до Стамбула и вступить в права престолонаследия. Наследные принцы руководствовались не только честолюбием и амбициями, но элементарным желанием выжить и спасти своих сыновей, потому как Закон Фатиха применялся вплоть до правления султана Ахмеда I. После восшествия на престол Селима II в главный санджак принцев Манису отправили уже старшего шехзаде правящего султана Мурада, а остальные находились во дворце в столице под пристальным контролем. Позже внук Селима II, сын Мурада III – Мехмед III приостановит практику отправки престолонаследников в санджаки, туда направлялись доверенные лица султана, а наследники оставались жить в гареме Топкапы.

Маниса – туристический брендПосле громкого успеха сериала «Великолепный век» миллионы зрителей узнали о Манисе – провинции, где воспитывались будущие правители Османской империи, в том числе великолепный султан Сулейман, а позже и его сыновья. Успех сериала побудил местные власти воспользоваться ситуацией и сделать город принцев туристическим брендом. Депутат турецкого парламента от Манисы и председатель российско-турецкой парламентской группы дружбы Мурат Байбатур в своей беседе с корреспондентом РИА Новости Аленой Палажченко рассказал о привлекательности Манисы для российских туристов: «Сериал «Великолепный век» получил известность во многих странах мира, но в России его популярность особенно велика. Мы начали думать над тем, как этот факт обратить на радость наших российских гостей и на пользу городу – ведь хотя история вершилась в Стамбуле, ее истоки рождались здесь. Особенно это будет кстати в рамках проходящего в этому году перекрестного года культуры и туризма России и Турции». Мурат Байбатур также добавил, что в городе сохранились постройки XV-ХVI веков, как раз времен султана Сулеймана Великолепного. В Манисе находятся одни из самых красивых мечетей на Эгейском побережье. Это Мечеть Мурадие (Muradiye Camii), которую построил великий архитектор Мимар Синан, и мечеть Султана, возведенная по приказу матери султана Сулеймана – Айше Хафсы-султан. Кстати, в честь валиде (матери правящего султана) Айше Хафсы-султан в Манисе ежегодно в марте месяце проводится фестиваль Месир, который стал визитной карточкой этого древнего города. Тысячи туристов со всей Турции ежегодно стекаются в Манису, дабы стать участниками уникального фестиваля, внесенного ЮНЕСКО в список Всемирного нематериального культурного наследия. Месир Маджуну – турецкая паста, являющаяся уникальным лекарственным средством, в состав которого входит 41 компонент из различных трав и специй. История создания месира так же интересна, как и диапазон ее лекарственных возможностей. Однажды, оказавшись в Манисе, валиде султана Сулеймана – Хафса-султан тяжело заболевает. На помощь ей приходит врач и хранитель мечети Султан (Маниса) – Меркез Эфенди, который и создает уникальное лекарственное средство, спасающее мать султана Сулеймана от, казалось бы, неизлечимого недуга.

Валиде была так счастлива, что попросила раздавать месир простому народу. Великодушный жест впоследствии вылился в огромный фестиваль, на котором вот уже 500 лет раздают чудодейственную пасту. Месир помогает справиться с множеством различных простудных заболеваний, а также известен как средство, повышающее мужскую потенцию. Маниса представляет интерес не только как провинция, в которой готовили будущих султанов, но и как один из древнейших античных городов, когда-то именуемый Магнесией. Первое поселение существовало уже в V веке до н.э., однако было разрушено в результате неоднократных землетрясений. Сейчас в окрестностях Манисы можно встретить множество развалин античных городов и достопримечательностей, имеющих мировое значение.