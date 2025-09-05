ПОЛИТИКА
В Казахстане подтвердили, что проект газопровода из России в Китай через территорию республики продолжает обсуждаться
Первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр / Акорда
5 сентября 2025 г.

Проект строительства газопровода из России в Китай через Казахстан остается предметом переговоров. Об этом заявил первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке, его цитирует ТАСС.

«Мы долгое время прорабатываем этот вопрос, но да, он обсуждается. Это сложный проект, он зависит не только от Казахстана и России, но его проработка идет. Мы все надеемся на успешные переговоры по ряду вопросов», — сказал он.

Ранее казахстанский журналист Олег Червинский предположил, что проект может быть свернут, так как российский «Газпром» и китайская CNPC подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве «Силы Сибири-2» и транзитного газопровода через территорию Монголии.

Согласно договоренностям, по нему российский газ будет поставляться в Китай в течение 30 лет объемом 50 млрд кубометров в год.

О маршруте через Казахстан впервые заговорили в прошлом году. Тогда переговоры по «Силе Сибири-2» затянулись из-за разногласий по цене и объемам поставок.

Осенью на форуме «Ростки: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что проект находится на начальной стадии проработки. По предварительным оценкам, его мощность могла составить до 35 млрд кубометров в год.

В Казахстане рассматривали возможность использовать будущий газопровод для газификации северо-восточных регионов страны.

