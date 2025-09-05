Проект строительства газопровода из России в Китай через Казахстан остается предметом переговоров. Об этом заявил первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке, его цитирует ТАСС.

«Мы долгое время прорабатываем этот вопрос, но да, он обсуждается. Это сложный проект, он зависит не только от Казахстана и России, но его проработка идет. Мы все надеемся на успешные переговоры по ряду вопросов», — сказал он.

Ранее казахстанский журналист Олег Червинский предположил, что проект может быть свернут, так как российский «Газпром» и китайская CNPC подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве «Силы Сибири-2» и транзитного газопровода через территорию Монголии.

Согласно договоренностям, по нему российский газ будет поставляться в Китай в течение 30 лет объемом 50 млрд кубометров в год.