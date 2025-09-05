ПОЛИТИКА
Путин не против вступления Украины в Евросоюз
Президент РФ заявил, что не возражает против европейских устремлений Киева — это «‎законный выбор Украины»
Президент РФ Владимир Путин / Reuters
5 сентября 2025 г.

Россия не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз, заявил Владимир Путин 5 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке. Президент подчеркнул, что это «законный выбор» Киева, и каждая страна сама решает, как выстраивать международные связи.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также отмечал: интеграция в ЕС — суверенное право Украины. При этом Москва занимает «совсем другую позицию» по военным блокам и считает вступление Украины в НАТО угрозой собственной безопасности. Путин не раз называл планы расширения альянса одной из ключевых причин начала «специальной военной операции».

Выступая после саммита с Дональдом Трампом в Аляске и переговоров в Китае, российский лидер сделал одни из самых мягких заявлений за последнее время, отмечает Reuters. Он вновь разделил вопросы Евросоюза и НАТО, назвав членство Киева в ЕС приемлемым, а вхождение в альянс — «неприемлемым для России».

Путин подчеркнул, что видит возможность найти «консенсус» по гарантиям безопасности Украины и России после завершения конфликта. По его словам, эти варианты он обсуждал с Трампом и готов вернуться к ним в диалоге с другими лидерами. Впрочем, сразу после этого он выступил с радикальным предложением провести переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Москве. Однако глава Украины категорически отверг такую возможность.

Москва, заявил Путин, готова сотрудничать и на площадке Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе. «Мы можем работать с американскими партнерами и даже с Украиной по обеспечению безопасности станции», — сказал президент.

Российские войска оккупировали Запорожскую область, где находится эта АЭС, еще весной 2022 года, а теперь Москва предлагает сотрудничество Украине и США на станции.

Таким образом, Кремль продолжает демонстрировать жесткость по отношению к НАТО и осторожную гибкость по ЕС, оставляя открытой возможность для переговоров о будущем устройства Украины. В Киеве пока не отказывались от вступления в НАТО, однако президент США Дональд Трамп уже не раз давал понять, что выступает против украинского членства в альянсе.

