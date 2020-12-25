ТУРЦИЯ
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Реджеп Тайип Эрдоган ответил на слова Владимира Путина о нем
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после пятничной молитвы в Стамбуле прокомментировал слова президента России Владимира Путина о себе: «Все, что он сказал обо мне, также относится и к уважаемому господину Путину»
Реджеп Тайип Эрдоган ответил на слова Владимира Путина о нем
Фото: АА / Others
25 декабря 2020 г.

По окончании пятничного намаза в мечети Омер Озтюрка в стамбульском районе Ускюдар президент Эрдоган ответил на вопросы журналистов, в том числе и о характеристике, которую дал ему Владимир Путин во время пресс-конференции: «Это человек, который держит слово. Мужчина. Он хвостом не виляет».

«Слова г-на Путина обо мне также описывают его самого. С момента нашего знакомства с уважаемым г-ном Путиным я знал его таким. Человек слова, держит свои обещания. На самом деле почти нет таких стран [как Россия], с которыми у нас такие крепкие отношения. Мы будем и дальше поддерживать уже имеющиеся связи. В военной, дипломатической, культурной, экономической – во всех этих сферах я видел и вижу [партнерство]. Если посмотреть на объемы торговли, мы движемся с прежней решительностью к нашим целям, верю, что мы будем продолжать двигаться к ним и впредь», – цитирует TRT Haber.

Помимо реакции на слова президента РФ Путина, журналисты хотели узнать мнение Эрдогана о вакцине от коронавируса, новогодних ограничениях, отношениях с Израилем и состоянии здоровья бывшего мэра Стамбула Кадира Топбаша, заболевшего COVID-19. Президент рассказал, что Турция заказала у Китая 50 миллионов доз вакцины от коронавируса: первая партия в 4,5 миллиона доз предназначена для медицинских работников, врачей и учителей. Эрдоган отметил, что он сам пройдет вакцинацию и посоветовал последовать своему примеру граждан.

На вопрос о двусторонних отношениях с Израилем, глава государства заявил, что турецко-израильские отношения развиваются прежде всего в сфере разведки. «Противоречия возникают на высшем уровне, как и с другими странами. Если бы не эти противоречия, все было бы по-другому. Для нас красной чертой является политика Израиля в отношении Палестины. Мы не можем принять их политику. Мы не можем принять такое их отношение к палестинским землям», – подчеркнул Эрдоган.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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