Отношения Турции и России не зависят от санкционного давления Запада и обрели стратегическое значение задолго до введения нелегитимных ограничений. Об этом заявил во вторник, 29 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу по итогам заседания Совместной группы стратегического планирования в Сочи.

По его словам, российско-турецкие отношения «самоценны и самодостаточны» и не зависят от чьих-то агрессивных, недружественных действий или прихотей.

«Они [отношения Турции и России] опираются на национальные интересы каждой из наших стран и на решимость сотрудничать взаимовыгодно через поиск баланса этих интересов, – сказал Лавров. – Наши отношения обрели стратегическое значение задолго до того, как Запад стал грозить и вводить свои нелегитимные односторонние санкции».

Вместе с тем глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что Россия и Турция «вызывают недовольство тех на Западе, кто хочет применять методы недобросовестной, нечестной конкуренции во всех областях, будь то экономика, энергетика, военно-техническое сотрудничество или другая сфера».

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, со своей стороны, заявил, что Турция заинтересована в укреплении и углублении взаимодействия с Россией, в том числе развитии экономических связей. По его словам, на фоне пандемии коронавирусной инфекции товарооборот между Турцией и Россией в 2020 году снизился на 20%. «Необходимо оперативно предотвратить этот тренд. Сторонам необходимо и далее предпринимать шаги по устранению препятствий на пути торговли, отменять квоты и ограничения», – сказал Чавушоглу.

Министр также отметил значимость упрощения визового режима для граждан Турции со стороны России. «Граждане России посещают Турцию без каких-либо визовых требований. Надеемся на аналогичный шаг с российской стороны», – сказал он.

Кроме того, Чавушоглу дал высокую оценку диалогу с Россией и в вопросе устранения противоречий на международной арене. По его мнению, наглядным тому свидетельством стали последние события на Южном Кавказе. «Мы выступаем за долгосрочный мир и стабильность в вопросе Нагорного Карабаха. Надеемся, что наблюдательные миссии в регионе оставят место атмосфере сотрудничества», – подчеркнул Чавушоглу.

Касаясь темы санкций, глава турецкой дипломатии отметил, что Анкара выступает принципиально против любых санкционных рычагов. «Сам по себе рычаг санкций ошибочен и, как показывает практика, не приводит к каким-либо изменениям в позиции стран. В свое время мы выступали против санкций в отношении России и Ирана», – напомнил он, осудив ограничения США в отношении Анкары в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). «Санкции США – посягательство на суверенные права Турции. Анкара не делает шаг назад на фоне санкций, и это общеизвестно», – добавил министр.

Заседание Совместной группы стратегического планирования прошло в рамках Совета сотрудничества высшего уровня, который учрежден президентами Турции и России в 2010 году.