Турция самым решительным образом осуждает решение израильского правительства о расширении военной операции в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции, распространенном 9 августа.

«Мы самым решительным образом осуждаем решение о расширении военной операции в Газе, которое представляет собой новую фазу экспансионистской и геноцидной политики Израиля», — подчеркнули в ведомстве.

МИД Турции заявил, что «каждый шаг радикального правительства Нетаньяху, направленный на продолжение геноцида в отношении палестинцев и расширение оккупации, наносит тяжелый удар по международному праву и безопасности, усиливает региональную нестабильность и усугубляет гуманитарный кризис».

Анкара напомнила, что «устойчивый мир в регионе возможен только при условии соблюдения международного права, приоритета дипломатии и защиты основных прав человека».

«Израиль должен немедленно остановить свои военные планы, принять режим прекращения огня в Газе и начать переговоры в рамках решения о двух государствах», — подчеркнули в заявлении.