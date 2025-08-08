ТУРЦИЯ
Турция: решение Израиля по Газе — новая фаза геноцида
МИД Турции резко осудил решение Израиля о расширении военной операции в Газе, назвав его угрозой международной безопасности
Турция самым решительным образом осуждает решение израильского правительства о расширении военной операции в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции, распространенном 9 августа.

«Мы самым решительным образом осуждаем решение о расширении военной операции в Газе, которое представляет собой новую фазу экспансионистской и геноцидной политики Израиля», — подчеркнули в ведомстве.

МИД Турции заявил, что «каждый шаг радикального правительства Нетаньяху, направленный на продолжение геноцида в отношении палестинцев и расширение оккупации, наносит тяжелый удар по международному праву и безопасности, усиливает региональную нестабильность и усугубляет гуманитарный кризис».

Анкара напомнила, что «устойчивый мир в регионе возможен только при условии соблюдения международного права, приоритета дипломатии и защиты основных прав человека».

«Израиль должен немедленно остановить свои военные планы, принять режим прекращения огня в Газе и начать переговоры в рамках решения о двух государствах», — подчеркнули в заявлении.

МИД Турции также обратился к международному сообществу и Совету Безопасности ООН:

«Мы призываем международное сообщество выполнить свои обязательства, а Совет Безопасности ООН — принять обязывающие решения, которые остановят действия Израиля, нарушающие нормы международного права и гуманитарных ценностей».

«Целью данного плана является превращение Газы в непригодную для жизни территорию и насильственное изгнание палестинцев с их земли. Против этого должно быть принято решительное общее усилие», — говорится в заявлении.

