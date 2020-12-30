Конвой с гумпомощью, отправленный Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) в сектор Газа для помощи в борьбе с COVID-19, содержит просроченные медицинские наборы, а вместо аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) были только трубки, используемые для дыхательных аппаратов. Об этом сообщает ресурс Middle East Eye со ссылкой на официальный источник.

По словам представителя министерства здравоохранения Палестины, поставки ОАЭ «содержали очень старое оборудование, используемое в лабораторных тестах, которое не подходило для проверки граждан на коронавирус, в дополнение к другим устройствам, от которых мало пользы в лечении пациентов с COVID-19».

О том, что в грузах гуманитарного содержания вместо ИВЛ были трубки для дыхательных аппаратов, бесполезные при коронавирусе, пишет также эмигрантское издание Al Khaleej Online. Местные ресурсы ранее утверждали, что в Газу был отправлен конвой со 100 аппаратами ИВЛ и 200 тысячами наборов для тестов на коронавирус - в них местные больницы испытывают сильный дефицит.

Минздрав Палестины выразил возмущение и направил письмо в ОАЭ с требованием исправить ситуацию. В ведомстве также отметили, что палестинским властям вместо борьбы с COVID-19 придется заниматься уничтожением препаратов с истекшим сроком годности.

Однако проблемы палестинцев в борьбе с пандемией не ограничиваются лишь собственно мерами в Газе. По сообщениям, палестинским заключенным израильских тюрем отказано в введении вакцин. В новости, опубликованной в газете Haaretz, говорится, что глава МВД Амир Охана направил в соответствующие учреждения инструкции, запрещающие вакцинировать заключенных, отбывающих сроки за «преступления, направленные против безопасности страны», в том числе арестованных на границе с Газой.

Отмечается, что Охана приказал вакцинировать только тюремный персонал, вопреки постановлению министерства здравоохранения о том, что заключенные относятся ко второй группе людей, которым будет сделана вакцинация.

В инструкциях нет слова «палестинец», при этом, как известно, в израильских тюрьмах нет других заключенных, отбывающих сроки за «преступления, направленные против безопасности страны», кроме палестинцев.

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе резко осудил решение Израиля не вакцинировать палестинских заключенных. Выступая на еженедельной пресс-конференции в городе Рамалла на оккупированном Западном берегу реки Иордан, Штайе заявил: заключенным должны быть введены вакцины при наблюдении Международного комитета Красного Креста (МККК).

В израильских тюрьмах, по некоторым данным, содержатся 4 400 палестинцев, включая 41 женщину, 170 детей и 380 административных заключенных. Согласно данным Общества палестинских заключенных, 140 палестинцев, отбывающих наказание, инфицированы коронавирусом.