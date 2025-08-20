Белый дом накануне официально запустил собственный аккаунт в TikTok, несмотря на сохраняющуюся неопределенность вокруг будущего данного приложения в США.

Решение было принято на фоне приближающегося нового дедлайна для его материнской компании ByteDance — либо продать сервис американскому инвестору, либо столкнуться с полным запретом на территории США.

Закон о продаже или блокировке TikTok был принят еще при администрации Джо Байдена: однако Дональд Трамп несколько раз откладывал его вступление в силу. Очередной срок истекает 17 сентября — менее чем через месяц.

В июне глава Белого дома уже в третий раз продлил действие отсрочки, позволив приложению оставаться доступным для десятков миллионов американских пользователей. Это решение совпало с напряженными американо-китайскими торговыми переговорами, в которых TikTok рассматривается как важный элемент давления.

Первый пост на новом аккаунте Белого дома в TikTok представляет собой видеообращение Трампа с фразой: «Каждый день я просыпаюсь с решимостью обеспечить лучшее будущее для жителей всей нашей страны. Я ваш голос». Подпись к ролику гласит: «Америка, мы ВЕРНУЛИСЬ! Что скажешь, TikTok?». Уже к вечеру вторника, спустя всего несколько часов после запуска, число подписчиков превысило 20 тысяч.