БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
2 мин чтения
У Белого дома появился TikTok
Первым постом в новом аккаунте стало видеообращение Дональда Трампа
У Белого дома появился TikTok
Белый Дом / Reuters
20 августа 2025 г.

Белый дом накануне официально запустил собственный аккаунт в TikTok, несмотря на сохраняющуюся неопределенность вокруг будущего данного приложения в США.

Решение было принято на фоне приближающегося нового дедлайна для его материнской компании ByteDance — либо продать сервис американскому инвестору, либо столкнуться с полным запретом на территории США.

Закон о продаже или блокировке TikTok был принят еще при администрации Джо Байдена: однако Дональд Трамп несколько раз откладывал его вступление в силу. Очередной срок истекает 17 сентября — менее чем через месяц.

В июне глава Белого дома уже в третий раз продлил действие отсрочки, позволив приложению оставаться доступным для десятков миллионов американских пользователей. Это решение совпало с напряженными американо-китайскими торговыми переговорами, в которых TikTok рассматривается как важный элемент давления.

Первый пост на новом аккаунте Белого дома в TikTok представляет собой видеообращение Трампа с фразой: «Каждый день я просыпаюсь с решимостью обеспечить лучшее будущее для жителей всей нашей страны. Я ваш голос». Подпись к ролику гласит: «Америка, мы ВЕРНУЛИСЬ! Что скажешь, TikTok?». Уже к вечеру вторника, спустя всего несколько часов после запуска, число подписчиков превысило 20 тысяч.

Читайте также

Это первый официальный аккаунт администрации в TikTok. Ранее как Трамп, так и Байден создавали личные страницы в период президентской кампании 2024 года. Это вызывало дискуссии, учитывая их прежние заявления о потенциальных угрозах безопасности, связанных с приложением.

Опасения Вашингтона касаются китайского законодательства о нацбезопасности, которое теоретически может обязать ByteDance передать собранные данные о пользователях властям КНР. Как и большинство соцсетей, TikTok аккумулирует значительные объемы личной информации, что вызывает обеспокоенность спецслужб США.

Закон о принудительной продаже TikTok США вступил в силу 19 января прошлого года, когда его подписал Байден. Тогда приложение даже на короткое время исчезло из доступа, что вызвало протест со стороны блогеров и авторов контента. Однако вскоре TikTok возобновил работу после того, как Трамп отложил исполнение закона на 75 дней в числе первых решений своего второго президентского срока.

Таким образом, судьба TikTok в США продолжает оставаться неопределенной. Тем не менее появление официального аккаунта Белого дома можно рассматривать как сигнал того, что приложение, несмотря на политические аспекты ситуации, может остаться частью американского цифрового пространства.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us