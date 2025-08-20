Белый дом накануне официально запустил собственный аккаунт в TikTok, несмотря на сохраняющуюся неопределенность вокруг будущего данного приложения в США.
Решение было принято на фоне приближающегося нового дедлайна для его материнской компании ByteDance — либо продать сервис американскому инвестору, либо столкнуться с полным запретом на территории США.
Закон о продаже или блокировке TikTok был принят еще при администрации Джо Байдена: однако Дональд Трамп несколько раз откладывал его вступление в силу. Очередной срок истекает 17 сентября — менее чем через месяц.
В июне глава Белого дома уже в третий раз продлил действие отсрочки, позволив приложению оставаться доступным для десятков миллионов американских пользователей. Это решение совпало с напряженными американо-китайскими торговыми переговорами, в которых TikTok рассматривается как важный элемент давления.
Первый пост на новом аккаунте Белого дома в TikTok представляет собой видеообращение Трампа с фразой: «Каждый день я просыпаюсь с решимостью обеспечить лучшее будущее для жителей всей нашей страны. Я ваш голос». Подпись к ролику гласит: «Америка, мы ВЕРНУЛИСЬ! Что скажешь, TikTok?». Уже к вечеру вторника, спустя всего несколько часов после запуска, число подписчиков превысило 20 тысяч.
Это первый официальный аккаунт администрации в TikTok. Ранее как Трамп, так и Байден создавали личные страницы в период президентской кампании 2024 года. Это вызывало дискуссии, учитывая их прежние заявления о потенциальных угрозах безопасности, связанных с приложением.
Опасения Вашингтона касаются китайского законодательства о нацбезопасности, которое теоретически может обязать ByteDance передать собранные данные о пользователях властям КНР. Как и большинство соцсетей, TikTok аккумулирует значительные объемы личной информации, что вызывает обеспокоенность спецслужб США.
Закон о принудительной продаже TikTok США вступил в силу 19 января прошлого года, когда его подписал Байден. Тогда приложение даже на короткое время исчезло из доступа, что вызвало протест со стороны блогеров и авторов контента. Однако вскоре TikTok возобновил работу после того, как Трамп отложил исполнение закона на 75 дней в числе первых решений своего второго президентского срока.
Таким образом, судьба TikTok в США продолжает оставаться неопределенной. Тем не менее появление официального аккаунта Белого дома можно рассматривать как сигнал того, что приложение, несмотря на политические аспекты ситуации, может остаться частью американского цифрового пространства.